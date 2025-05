Baidu vuole portare i suoi robotaxi Apollo Go in Europa. Rivoluzione in arrivo?

Mentre Tesla sta tendando di portare la Full Self Driving in Europa per offrirla ai suoi clienti non appena le normative lo permetteranno, c’è chi intende andare ben oltre. Si tratta di Baidu, il colosso cinese della tecnologia, che secondo un rapporto del Wall Street Journal si sta preparando a testare per la prima volta in Europa il suo servizio di robotaxi noto come Apollo Go. Stando al rapporto, si partirebbe dalla Svizzera dove l’azienda sarebbe in trattative con l’azienda locale AutoPostale che si occupa di offrire servizi di trasporto attraverso autobus. Secondo il rapporto, Baidu prevede di fondare una società in Svizzera nei prossimi mesi e di iniziare a testare la tecnologia entro la fine dell’anno. Inoltre, secondo quanto riportato, la società cinese sarebbe intenzionata a portare il suo servizio di trasporto passeggeri attraverso auto a guida autonoma anche in Turchia.

Per il momento, Baidu non ha voluto commentare l’indiscrezione, mentre la società madre di AutoPostale ha dichiarato che al momento non ci sarebbe alcuna partnership ma che con la sua unità Mobility Services, sta riflettendo sul futuro della mobilità e sulle nuove esigenze della clientela. Se il rapporto risultasse esatto, si tratterebbe di una novità molto interessante e quindi non rimane che attendere sviluppi che chiariscano questa vicenda.

TAXI A GUIDA AUTONOMA

Il servizio di robotaxi Apollo Go dell’azienda è attivo in numerose città cinesi, con la flotta più grande, composta da oltre 400 veicoli, nella città di Wuhan, nella Cina centrale. L’azienda cinese ha iniziato a occuparsi della tecnologia di guida autonoma nel 2013 ed è stata una delle prime realtà della Cina a lanciarsi in questo campo. L’obiettivo è quello di crescere e di uscire dai confini del Paese. Nel novembre dello scorso anno, il governo di Hong Kong ha rilasciato una licenza ad Apollo Go, per consentirgli di condurre test di guida autonoma in aree designate. All’inizio di questo mese, all’unità Baidu è stato consentito di estendere ulteriormente i test a Hong Kong.

Baidu crede moto sulla sua tecnologia di guida autonoma integrata nei robotaxi tanto che alcuni mesi fa Robin Li, Ceo del colosso cinese, aveva dichiarato che sono 10 volte più sicuri degli esseri umani