KIA Picanto vs Toyota Aygo X, sfida tra city car: confronto, caratteristiche e prezzi

L’offerta di mercato delle city car non è particolarmente ampia, anzi, il segmento A negli ultimi anni è diventato sempre più piccolo visto che le case automobilistiche hanno preferito concentrarsi su modelli più redditizi. Ultimamente, comunque, qualcosa sta cambiando e diversi costruttori stanno tornando a guardare con maggiore interesse in questa direzione e in arrivo ci sono diverse novità anche elettriche. In attesa che nel segmento A arrivino nuove proposte, tra i modelli oggi protagonisti ci sono la KIA Picanto e la Toyota Aygo X. Dati di UNRAE alla mano, nel primo quadrimestre del 2025 del modello coreano ne sono state immatricolate 4.466 unità, mentre di quello giapponese 7.359.

Vediamo quindi di mettere KIA Picanto e Toyota Aygo X a confronto, per scoprire le loro principali caratteristiche e le più importanti differenze.

DIMENSIONI E DESIGN

KIA Picanto misura 3.605 mm lunghezza x 1.595 mm larghezza x 1.485 mm altezza, con un passo di 2.400 mm. E per i bagagli? A disposizione ci sono 255 litri. Con il restyling introdotto nel 2024, la Casa coreana aveva avvicinato lo stile della sua city car ai più recenti modelli come EV9 ed EV6. Il frontale si caratterizza quindi per un nuovo paraurti con prese d’aria dalle forme differenti e nuovi fari a LED. KIA Picanto è proposta anche in una versione GT che presenta una serie di dettagli dedicati che rendono il look più sportiveggiante con prese d’aria anteriori più grandi ed un piccolo diffusore posteriore.

Andiamo a vedere la Toyota Aygo X che presenta una lunghezza di 3.700 mm, una larghezza di 1.740 mm, un’altezza di 1.525 mm ed un passo di 2.430 mm. Per i bagagli, dietro a disposizione ci sono 231 litri. Le forme sono quelle di un piccolo crossover. Davanti, in particolare, troviamo fari Full LED che avvolgono il cofano per formare una sorta di profilo ad ala. Elementi come la grande griglia, i fendinebbia e la protezione inferiore si sviluppano sul tema del doppio trapezio, mentre la linea del tetto permette di dare un look più ricercato e sportiveggiante per strizzare l’occhio ad una clientela più giovane.

INTERNI

L’abitacolo della KIA Picanto presenta un’impostazione razionale ma comunque non manca la tecnologia. Dietro al volante multifunzione c’è una piccolo schermo da 4,2 pollici per la strumentazione digitale, mentre centralmente sulla plancia troviamo un display da 8 pollici per il sistema infotainment che dispone ovviamente dei supporti ad Apple CarPlay ed Android Auto. Al di sotto troviamo i comandi del clima, mentre sul tunnel centrale la leva del cambio oltre ad alcuni comandi fisici.

Gli interni della Aygo X sono razionali, in perfetto stile Toyota. Troviamo una strumentazione classica, analogica, corredata da un piccolo schermo del computer di bordo. Centralmente sulla plancia è collocato invece il display da 9 – 10,5 pollici (a seconda della versione) del sistema infotainment che può contare sugli immancabili supporti ad Apple CarPlay e ad Android Auto. Al di sotto, i comandi per il clima. Sul tunnel centrale oltre alla leva del cambio sono presenti alcuni comandi fisici.

MOTORI

City car non significa sempre semplicità. L’offerta dei motori della Picanto è varia ed include pure versioni GPL. Entrando nei dettagli, abbiamo innanzitutto due motori a benzina: 3 cilindri di 1 litro di cilindrata da 63 CV, oppure 4 cilindri di 1,2 litri da 79 CV. Si può scegliere tra un cambio manuale a 5 marce o il cambio automatico sempre a 5 rapporti. Il motore da 63 CV permette di raggiungere una velocità massima di 145 km/h e di accelerare da 0 a 100 km/h in 15,6 secondi (cambio manuale). La seconda unità, invece, consente una velocità di punta pari a 159 km/h e di accelerare da 0 a 100 km/h in 13,1 secondi (cambio manuale). Come accennato in precedenza c’è poi la versione GPL sempre con un 3 cilindri di 1 litro ma da 61 CV. La prestazioni sono le medesime della variante solo benzina.

Per Toyota Aygo X, invece, una sola motorizzazione: un 3 cilindri da 1 litro di cilindrata in grado di arrivare ad erogare 53 kW (72 CV) e 93 Nm di coppia. A disposizione un cambio manuale a 5 marce o l’S-CVT. La velocità massima raggiunge i 158 km/h (151 km/h con l’S-CVT) e per passare da 0 a 100 km/h servirono 15,6 secondi (15,5 con l’S-CVT).

PREZZI

Quanto costa la KIA Picanto in Italia? Si parte Da 16.800 euro per il modello con motore da 63 CV. I prezzi di Toyota Aygo X? Da 18.950 euro.