Changan pronta a debuttare in Europa: arriva la Deepal S07

Un nuovo marchio auto cinese sta per arrivare in Europa. Si tratta di Changan che sta per portare al debutto ufficiale il SUV elettrico Deepal S07. Si partirà dalla Germania dove alla fine del mese di marzo terrà un evento di lancio presso la città di Mainz dove sarà presentato il SUV assieme ad altri modelli che arriveranno più avanti nei Paesi del Vecchio Continente in cui Changan intende entrare. Proprio al riguardo, il piano prevede dopo la Germania, lo sbarco anche in Norvegia, Paesi Bassi e Regno Unito. Nei piani c'è anche l'arrivo in Italia ma si dovrà aspettare, se non ci saranno ritardi, il 2026.

IL NUOVO SUV ELETTRICO

L'arrivo di Changan non è comunque una sorpresa visto che già in passato la casa automobilistica cinese aveva annunciato la volontà di portare le sue auto sui mercati auto europei . Va detto che l'azienda può già contare su di un centro di design in Italia, a Torino, che si è occupato proprio della progettazione del SUV elettrico Deepal S07.

Le complete specifiche per il mercato europeo le scoprire presto. Ricordiamo che in Cina, questo SUV elettrico è proposto con motori da 160 e 190 kW. Comunque, Changan dichiara un'autonomia di 475 WLTP e parlando brevemente del suo primo modello per il Vecchio Continente, aggiunge che potrà disporre di una ricca dotazione che comprende sistemi ADAS come cruise control adattivo, frenata automatica e riconoscimento segnali e tecnologie come l'Head-Up Display. In Cina questo SUV è proposto anche in varianti con range extender che almeno per il momento non dovrebbero arrivare.

PREZZO

In attesa di conoscere tutti i dettagli della Deepal S07, sappiamo comunque già quanto costerà, almeno in Germania. Si partirà da 45.000 euro. A questo punto, non rimane che attendere maggiori informazioni sul debutto della casa automobilistica cinese in Europa.