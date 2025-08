Mercato batterie auto elettriche, CATL continua a dominare

CATL continua a dominare indisturbata il mercato delle batterie delle auto elettriche (EV, PHEV, HEV) con una quota del 37,5% nei primi 5 mesi dell'anno, più o meno in linea rispetto a quella dei primi 4 mesi del 2024 (37,7%). Numeri che arrivano dall'ultimo rapporto di SNE Research che è solito scattare ogni mese una fotografia di questo mercato sempre più importante.

Entrando più nel dettaglio, da gennaio a maggio 2024 c'è stata una richiesta complessiva di batterie per 285,4 GWh, pari ad una crescita del 23% rispetto allo stesso periodo del 2023.

BYD E E LG ENERGY SOLUTION INSEGUONO

Venendo ai risultati per singola azienda, CATL domina questa classifica con 107 GWh pari ad una crescita del 31% sul 2023. Si tratta dell'unico produttore di accumulatori a superare una quota di mercato del 30%. La sua crescita è dovuta al fatto che le sue batterie le troviamo su di un numero crescente di modelli. L'aziende cinese, infatti, oggi fornisce i suoi accumulatori ai principali marchi cinesi come ZEEKR, AITO e Ideal, nonché ai veicoli delle principali marche globali. Numeri che in futuro potrebbero continuare a crescere visti i piani di espansione di questa azienda.

Al secondo posto troviamo BYD con 44,9 GWh, una crescita del 21,1% ed un market share del 15,7%. Terzo gradino del podio per LG Energy Solution con 35,9 GWh, una crescita del 5,6% e una quota di mercato pari al 12,6%. Il risultato dell'azienda coreana è stato possibile grazie ai buoni risultati di vendita di modelli come Tesla Model 3/Y, Ford Mustang Mach-E e Hyundai IONIQ 6. Quota di mercato che è destinata ad aumentare visto che sono in arrivo sul mercato diversi nuovi modelli dotati di accumulatori di questa azienda.

che mette a segno una crescita importante del 26,8% grazie alle vendite di BMW i4/X/5 in Europa e a quelle di Rivian R1T/R1S in Nord America. L'azienda coreana sta puntando sul segmento premium con ottimi riscontri.

Sesto posto per Panasonic, unica azienda della top 10 a chiudere in calo (-26,8%). Secondo il rapporto, la flessione è dovuta, tra le altre cose, al rallentamento delle vendite della Tesla Model 3 e al ritardo nel lancio della versione Performance della berlina elettrica.

Ecco la classifica dei primi 5 mesi del 2024 (top 10).

CATL : 107 GWh – 37,5% di market share

: 107 GWh – 37,5% di market share BYD : 44,9 GWh – 15,7% di market share

: 44,9 GWh – 15,7% di market share LG Energy Solution : 35,9 GWh – 12,6% di market share

: 35,9 GWh – 12,6% di market share SK On : 13,9 GWh – 4,9% di market share

: 13,9 GWh – 4,9% di market share Samsung SDI : 13,7 GWh – 4,8% di market share

: 13,7 GWh – 4,8% di market share Panasonic : 13,4 GWh – 4,7% di market share

: 13,4 GWh – 4,7% di market share CALB : 13 GWh – 4,5% di market share

: 13 GWh – 4,5% di market share EVE : 7 GWh – 2,4% di market share

: 7 GWh – 2,4% di market share Guoxuan : 6,4 GWh – 2,3% di market share

: 6,4 GWh – 2,3% di market share Sunwoda : 5,9 GWh – 2,1% di market share

: 5,9 GWh – 2,1% di market share "Altri": 24,3 GWh – 8,5% di market share

Come ogni mese, non si può non notare che continua indisturbato il dominio delle aziende asiatiche in questo mercato. L'Europa vorrebbe provare a ridurre la dipendenza dai fornitori cinesi ma appare evidente che il lavoro da fare è davvero tanto e si sta continuando a perdere tempo.