Auto elettriche cinesi, per il ministro Urso i dazi sono inevitabili

La notizia che il Governo americano ha deciso di aumentare i dazi sulle auto elettriche cinesi (e non solo) dal 25% al 100% ha fatto molto discutere. Non sono mancate nemmeno le reazioni degli esponenti del Governo italiano. In particolare, il ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso, intervistato a margine dell'evento "Il giorno de La Verità", ha commentato che sarà inevitabile che anche l'Europa tuteli la produzione nazionale.

Insomma, per il ministro Urso anche l'Europa seguirà la medesima strada degli Stati Uniti per difendere le proprie imprese.

Oggi gli Stati Uniti hanno deciso di applicare dazi al 100% sulle auto cinesi, ma anche sulla produzione della tecnologia green. È inevitabile che l’Europa dovrà tutelare la produzione nazionale anche perché, più gli Usa investono sull’industria e alzano barriere sui prodotti cinesi più è chiaro che la sovrapproduzione cinese si rivolgerà all’Europa e noi dobbiamo tutelare la nostra produzione.

Ovviamente, lache sarà costituito dopo le elezioni europee di giugno. Il ministro Urso è poi tornato a parlare della necessità di portare in Italia una seconda casa automobilistica per supportare il settore automotive. Da tempo si parla di questo tema e come sappiamo il Governo italiano starebbe discutendo con diverse case automobilistiche , per lo più cinesi, per un possibile futuro investimento nel nostro Paese.

Il tema dei dazi sulle auto elettriche cinesi farà sicuramente molto discutere soprattutto adesso in vita delle elezioni politiche di giugno.