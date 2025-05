Atlante, dall'UE altri 17 milioni di euro per la sua rete di ricarica

Atlante, società del Gruppo NHOA, nata dalla collaborazione tra Stellantis, NHOA e Free2move eSolutions, sta portando avanti il suo ambizioso piano di arrivare a creare un'ampia rete di ricarica per le auto elettriche in Italia, Francia, Spagna e Portogallo. Stando a quanto dichiarato in passato, l'obiettivo è quello di arrivare ad installare complessivamente oltre 35.000 punti di ricarica entro il 2030.

NUOVI FONDI DALL’UNIONE EUROPEA

Questo progetto potrà, adesso, contare su nuovi fondi messi a disposizione dall'Unione Europea. Infatti, Atlante è stata selezionata per la terza volta dall'UE, nell'ambito del programma CEF Transport – Alternative Fuel Infrastructure Facility (“AFIF”). La società, dunque, potrà contare su ulteriori 17,2 milioni di euro. Complessivamente, la società ha ricevuto all'interno di questo programma di finanziamento a sostegno dell'infrastruttura di trasporto europea circa 90 milioni di euro.

Il nuovo contributo di 17,2 milioni di euro sarà utilizzato da Atlante per andare ad installare oltre 700 nuovi punti di ricarica Fast e Ultra Fast in Italia (progetto AtlanteHIT), alimentati al 100% da energia proveniente da fonti rinnovabili e distribuiti in 44 stazioni di cui 32 per autovetture e furgoni e 12 per veicoli pesanti, come camion, autobus e pullman.

Ogni nuova stazione di Atlante, situata lungo la rete stradale transeuropea di trasporto (TEN-T), si caratterizzerà per disporre di 12 o 24 punti di ricarica per autovetture e furgoni o di 8 punti di ricarica per i veicoli pesanti. Oltre ad essere alimentate da energia proveniente da fonti rinnovabili, le stazioni disporranno anche di un sistema di accumulo dell'energia.

Le colonnine saranno fornite anche da Wallbox come parte di una partenership siglata alla fine dello scorso anno. Secondo quanto raccontato in passato, Wallbox fornirà ad Atlante le stazioni di ricarica Supernova disponibili sia nella versione da 60 kW sia in quella più recente da 150 kW. Stefano Terranova, CEO di Atlante, sul nuovo contributo da parte dell'Unione Euopea ha commentato: