Luca De Meo: su elettrico i cinesi sono in vantaggio di una generazione

Luca De Meo torna a parlare del "rischi Cina" per il settore automotive per quanto riguarda la mobilità elettrica. Il CEO del Gruppo Renault e presidente di ACEA è intervenuto all'incontro "Modalità e sfide future tra sviluppo delle reti e crescente instabilità globale" organizzato dalla Regione Lombardia nell'ambito del G7 dei trasporti a Milano, dove ha ribadito ancora una volta che l'industria automotive sta vivendo un cambiamento epocale.

Credo che quello che stiamo vivendo nel settore dell'automobile non lo avevamo visto da almeno cento anni.

RECUPERARE IL TERRENO PERSO

Per il manager italiano la sfida per l'Italia e per l'Europa è quella di colmare il ritardo di due generazioni in una. Infatti, per De Meo i cinesi sull'elettrico oggi sono avanti di una generazione.

La sfida per l’Italia è più in generale l’Europa è colmare il ritardo di due generazioni in una. I cinesi hanno preso una generazione di vantaggio.

L'avvento delle auto elettriche sta portando a ripensare le supply chain che oggi sono nelle mani di Cina e Stati Uniti. Il vantaggio che prima aveva l'industria auto europea è oggi venuto meno. Bisogna quindi rivedere completamente le catene di fornitura visto che dietro alle auto elettriche ci sono, per esempio, Gigafactory e miniere.

Stanno cambiando tutte le tecnologie con l'elettrico. La spinta verso l'elettrico impone di reinventare la supply chain, che oggi è nelle mani degli americani e dei cinesi.

Di fronte questa sfida, De Meo evidenzia che l'industria europea sta rispondendo con forti investimenti. Non è certo la prima volta che il manager italiano lancia un allarme sui progressi compiuti dalle case automobilistiche cinesi. Già in passato aveva sottolineato la difficile sfida con la Cina nel settore delle auto elettriche in quanto possiede tutte quelle materie prime che sono essenziali per queste vetture.

Proprio per tale motivo, per De Meo serve una chiara strategia industriale europea. Del resto, nelle ultime settimane non sono mancati gli appelli ai politici europei proprio su tale tema.