Audi A8, futuro in bilico: ancora incerto il destino dell'ammiraglia

L’attuale Audi A8 è sul mercato dal 2017 e nel 2021 ha ricevuto un restyling. Le sue vendite oggi sono in calo. L’attuale generazione sta mostrando i suoi anni ed il mercato preferisce i SUV che oggi dominano le classifiche delle vendite. Non serve quindi un nuovo restyling ma un aggiornamento più corposo. In breve, per Audi A8 è necessaria una nuova generazione. Pare però che la Casa dei 4 anelli non abbia ancora le idee chiare su cosa fare, come riporta Automotive News Europe. Insomma, Audi sta cercando di definire il futuro della sua ammiraglia A8.

ENDOTERMICA, ELETTRICA O ENTRAMBE?

La scelta della strada da prendere non sarebbe semplice a quanto pare. Il mercato delle auto elettriche non cresce come previsto e quindi puntare solamente sull’elettrico sarebbe un rischio. Lo dimostra anche la scelta di Porsche di lanciare il suo nuovo maxi SUV con una motorizzazione endotermica, nonostante in passato si parlava di un modello solamente elettrico. Del resto, il Gruppo Volkswagen si sta muovendo con maggiore cautela quando si parla di elettrificazione. Si punta quindi su di una nuova Audi A8 endotermica? Possibile ma ovviamente servirà scegliere la piattaforma adatta.

La scelta potrebbe ricadere su di una versione modificata della piattaforma PPC (Premium Platform Combustion) utilizzata su molti dei recenti modelli della casa dei 4 anelli e che sarà la base anche delle nuove Audi Q7 e Q9. Alla fine la decisione potrebbe cadere anche su di una doppia scelta: un’ammiraglia sia endotermica e sia elettrica. Pare che una decisione definitiva dovrebbe essere presa in tempi brevi. Quello che però pare chiaro è che per vedere la nuova ammiraglia Audi dovremo aspettare non poco. Se il progetto venisse definito, verosimilmente si dovrebbe aspettare almeno fino al 2028/2029 per vedere su strada la nuova A8.

Nel frattempo, l’attuale generazione continuerà ad andare avanti ancora per un po’ ma viene difficile pensare che possa rimanere in produzione fino all’arrivo della nuova A8. Questo significa che tra l’attuale e la prossima generazione potrebbe crearsi un piccolo buco. Del destino di Audi A8 ne capiremo di più quando la Casa dei 4 anelli prenderà una decisione definitiva su cosa fare della sua ammiraglia. L’attesa non dovrebbe essere lunga.