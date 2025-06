Alfa Romeo, la Junior traina le vendite del mese di maggio (e non solo)

Chiude positivamente il mese di maggio 2025 per Alfa Romeo sul mercato italiano grazie alla Junior che ha permesso di spingere le vendite. Complessivamente, sul mercato italiano ci sono state 2.494 immatricolazioni e una market share dell’1,8% che, rispetto allo stesso mese del 2024, sono in crescita rispettivamente del 24% e di 0,4 punti percentuali. Guardando, invece, ai primi 5 mesi del 2025, da gennaio a maggio Alfa Romeo ha immatricolato 14.289 vetture, in crescita del 31% rispetto allo stesso periodo del 2024. Market share del 2%, in aumento di 0,5 punti percentuali.

VENDITE IN AUMENTO GRAZIE ALLA JUNIOR

Come accennato all’inizio, questa crescita è stata possibile grazie al buon andamento delle vendite della Junior. Grazie ai dati di UNRAE scopriamo che ne sono state vendute 1.215 a maggio 2025 e nei primi 5 mesi dell’anno 7.318. Curiosità, da gennaio a maggio sono state immatricolate 842 unità della versione elettrica della nuova Alfa Romeo Junior. Le attuali generazioni di Giulia e Stelvio si stanno avvicinando alla fine delle loro carriere. A maggio 2025, della berlina ne sono state vendute 81, mentre del SUV 390. Sulle nuove generazioni di questi modelli se ne sta discutendo molto ultimamente, in particolare sulla nuova Stelvio che sarebbe un po’ in ritardo a casa della volontà di Stellantis di proporre il nuovo SUV con motorizzazioni ibride oltre a quelle 100% elettriche. Per quanto riguarda, invece, la Tonale, a maggio 2025 ne sono state vendute 897. Parlando di questo modello, ricordiamo che da poco ha festeggiato il traguardo delle 100 mila unità prodotte e, a quanto pare, entro la fine dell’anno dovrebbe essere proposto un restyling con l’obiettivo di rilanciare le vendite.

LA GAMMA DELLA JUNIOR

Il nuovo B-SUV sta sostanzialmente reggendo da solo la maggior parte delle vendite di Alfa Romeo. La Junior propone una gamma con diverse opzioni di motorizzazioni che vanno dall’ibrido, anche con la trazione integrale, sino all’elettrico. Innanzitutto troviamo un Mild Hybrid, il ben noto motore turbo benzina di 3 cilindri da 1,2 litri in grado di erogare 136 CV abbinato ad un motore elettrico 29 CV integrato nel cambio a doppia frizione e 6 rapporti. Potenza massima di sistema di 145 CV. Permette di muoversi in modalità elettrica per brevi tratti e a bassa velocità. C’è poi la Junior Q4 che dispone del medesimo powertrain ma con in più una seconda unità da 29 CV sull’asse posteriore. In questo modo è possibile disporre della trazione integrale. Passiamo alla Junior elettrica con un powertrain da 156 CV alimentato da una batteria con una capacità di 54 kWh. L’autonomia WLTP è di poco superiore ai 400 km. Per chi vuole il massimo c’è la Junior Veloce che può contare su 280 CV. I prezzi? Il modello ibrido da 30.400 euro, mentre quello elettrico da 39.500 euro.