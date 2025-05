Nuova Alfa Romeo Stelvio: consegne non prima dell'autunno 2026?

Che la nuova Alfa Romeo Stelvio arriverà in ritardo, questo oramai sembra un dato di fatto. A marzo, Santo Ficili, il CEO Alfa Romeo, aveva raccontato che il nuovo SUV avrebbe debuttato nel 2025 per poi arrivare su strada del 2026. Sebbene una data precisa non ci fosse, si parlava della commercializzazione nel corso dei primi mesi del prossimo anno. Di recente hanno iniziato a circolare alcune indiscrezioni di un possibile rinvio di alcuni mesi e c’era chi parlava addirittura del 2027. Sebbene su questo nuovo modello stiano circolando diverse voci, quello che sembra chiaro è che Stellantis abbia intenzione di rivedere il progetto alla luce dei cambiamenti del mercato, con le auto elettriche che non crescono come ipotizzato in passato. Chi ha seguito l’evoluzione di questo progetto si ricorderà che inizialmente la nuova Stelvio, così come la nuova Giulia, avrebbe dovuto essere solamente elettrica. Invece, il marchio ha poi cambiato idea e ha deciso che entrambe le vetture saranno offerte anche con motorizzazioni ibride.

QUANDO ARRIVA LA NUOVA ALFA ROMEO STELVIO?

Sulla questione, interviene anche Reuters che afferma che alcune sue fonti confermano che Alfa Romeo sta rivalutando le sue strategie in un contesto di debole domanda di veicoli elettrici. Secondo una delle fonti, la nuova Stelvio, la cui produzione avverrà a Cassino, non inizierà ad essere consegnata prima di settembre o ottobre del prossimo anno. In precedenza, si prevedeva che le consegne potessero iniziare nel corso del primo trimestre 2026. Secondo il rapporto, il ritardo sarebbe dovuto essenzialmente allo sviluppo del modello ibrido non previsto in origine. Il nuovo SUV poggia sulla piattaforma STLA Large del Gruppo Stellantis che è multienergia e quindi è in grado di ospitare anche motorizzazioni ibride oltre che elettriche.

La questione è ovviamente molto delicata dato che il ritardo dei piani di lancio del SUV potrebbe rallentare, almeno nel breve termine, un progetto più ampio per rilanciare la produzione in Italia che Stellantis ha presentato al governo italiano alla fine dello scorso anno. Infatti, a giugno è atteso un aggiornamento del Piano Italia che comprende una riorganizzazione delle attività nel Paese, alla luce delle attuali condizioni di mercato, delle incertezze che circondano le normative dell’UE e dell’impatto dei dazi.

Quindi, tra non molto ne capiremo molto di più sui piani di Stellantis e sull’arrivo della nuova Alfa Romeo Stelvio. Anche se il modello ibrido è in ritardo, nulla vieta che comunque la casa automobilistica possa mostrare prima della fine dell’anno il nuovo SUV, almeno nella versione elettrica.

NESSUN RITARDO PER LA NUOVA GIULIA

Se la Stelvio è in ritardo, pare che, invece, i tempi per l’arrivo della nuova Alfa Romeo Giulia non cambieranno. Il rapporto fa sapere che una delle fonti ha affermato che le valutazioni sulle opzioni del gruppo propulsore non incidono al momento sui piani per la nuova versione della Giulia, il cui lancio è sempre previsto per il prossimo anno.

