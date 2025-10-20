Hai bevuto? Questo etilometro digitale ti dice in pochi secondi se puoi guidare

Tra le cause degli incidenti stradali c’è anche la guida in stato di ebrezza. Una condizione cui nel corso degli anni si è intervenuti in diverso modo, sia inasprendo le multe che prevedendo l’installazione dell’alcolock. Da questo punto di vista il Codice della Strada stabilisce che il tasso alcolemico debba essere inferiore a 0,5 g/l altrimenti, a seconda della gravità, si va incontro o a una sanzione pecuniaria (che può arrivare anche a 2.170€) o anche all’arresto fino a 1 anno e relativa sospensione della patente.

Ma come sapere se quanto si è bevuto a una cena con gli amici aumenta il tasso alcolemico oltre i limiti consentiti dalla legge? Con un etilometro portatile e preciso che in pochi secondi può fornire l’indicazione del tasso alcolemico così da sapere se mettersi alla guida o meno. Oggi su Amazon è in offerta con il 68% di sconto l’etilometro portatile Kungfuren.

Come funziona

Il funzionamento è semplice dell’alcol test portatile Kungfurent è molto semplice. Dopo aver acceso il dispositivo e atteso pochi secondi per il preriscaldamento, compare sullo schermo il comando “soffiare”. Basta inspirare profondamente e soffiare per 4 o 5 secondi nel bocchino in dotazione e dopo appena 3 secondi il display LCD a colori mostra il risultato.

Il sensore a semiconduttore garantisce una buona precisione, con una rilevazione compresa tra 0,000 e 1,900% BAC. È possibile cambiare unità di misura (tra cui %BAC, ‰, g/l, mg/L) e ottenere una lettura più adatta alla propria interpretazione. In base al valore rilevato, lo schermo cambia anche colore, fornendo un segnale visivo immediato sulla presenza o meno di alcol nel sangue.

Il consiglio è quello di attendere almeno 20 minuti dopo l’assunzione di alcol prima di effettuare il test, ed eventualmente ripetere la misurazione più volte per ottenere un dato medio più affidabile.

Un accessorio da portare sempre con sé

Il tester Kungfuren si distingue anche per la portabilità. Occupa pochissimo spazio, entra in una tasca o in una borsa, e viene fornito con una custodia protettiva e ben 11 bocchini intercambiabili. Questo lo rende adatto non solo all’uso individuale, ma anche per condividerlo con amici o colleghi di lavoro. L’etilometro portatile Kungufuren è alimentato da tre batterie AAA e si spegne automaticamente dopo 10 secondi di inattività, così da ridurre i consumi.

Il tester Kungfuren non serve per giustificarsi in caso di controlli, ma può aiutare a non mettersi in una situazione rischiosa per sé e per gli altri. È uno strumento comodo da avere sempre a disposizione soprattutto quando si va a casa di amici, a un pub con un collega o a cena fuori con il partner. In questo modo si ha un’informazione chiara, precisa e immediata sul proprio tasso alcolemico così da evitare non solo multe e problemi in caso di controlli, ma anche e soprattutto incidenti.