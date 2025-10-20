Con Verti fino al 36% di sconto sulla polizza auto online (ultimi giorni)
L'offerta è valida per gli automobilisti che sottoscrivono una nuova polizza Verti entro il 28 ottobre 2025.
Una delle migliori offerte per il rinnovo dell’assicurazione auto sta per terminare: c’è tempo infatti fino al 28 ottobre per beneficiare dello sconto fino al 36% proposto da Verti, compagnia assicurativa online appartenente al gruppo internazionale MAPFRE che offre la possibilità di compilare un preventivo in pochi secondi tramite la pagina iniziale del proprio sito ufficiale.
Le condizioni da soddisfare per riscattare la scontistica massima offerta dall’assicurazione auto online Verti sono diverse. Tra queste figurano il possesso di un’auto elettrica da non più di un anno, la scelta del pagamento annuale e la classe di merito 1 da almeno dodici mesi.
I requisiti per ottenere il 36% di sconto sulla polizza auto online Verti
Riepiloghiamo quindi i requisiti da rispettare per ottenere la scontistica massima offerta da Verti sulla nuova polizza auto: essere un nuovo cliente Verti, avere la clase di merito 1 da almeno un anno, essere assicurato da cinque anni senza sinistri, scegliere l’opzione di pagamento annuale, essere titolare di una vettura elettrica di età non superiore a dodici mesi, oltre che aggiungere le garanzie Incendio e furto, Assistenza stradale, Infortuni del conducente, Tutela giudiziaria e l’opzione Carrozzerie convenzionate.
Il preventivo e l’acquisto della polizza vanno fatti obbligatoriamente tramite carta di credito, PayPal o bonifico bancario. Inoltre, come precisa il testo dell’offerta promossa da Verti, lo sconto del 36% viene applicato sulla sola tariffa annuale della polizza RC Auto.
Ad ogni modo, la compagnia assicurativa spagnola offre anche uno sconto del 10% semplicemente effettuando sia il preventivo che l’acquisto online utilizzando come metodo di pagamento PayPal, la carta di credito o il bonifico bancario, vale a dire gli stessi metodi già indicati qui sopra.
E in caso di necessità, è sempre possibile richiedere il pagamento dell’assicurazione auto online in rate mensili, trimestrali o semestrali, a seconda dei propri bisogni.