Nuovo blocco Diesel Euro 4 in Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna

Nuovo blocco alla circolazione per i veicoli Diesel Euro 4 in Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna: il provvedimento è stato riattivato oggi, martedì 19 febbraio, a causa di un nuovo superamento dei livelli consentiti di PM10 nell'aria (50 microgrammi per metro cubo), come registrato dalle centraline di Arpa.

Lo stop riguarda tutti i veicoli Diesel Euro 4 (e inferiori), che non potranno accedere a determinati comuni dalle 8:30 alle 18:30 nelle Regioni del bacino Padano, come recita il Protocollo Aria sottoscritto il 9 giugno 2017 per la realizzazione congiunta di "una serie di misure addizionali di risanamento". | In questo editoriale tutte le limitazioni e i provvedimenti generici regione per regione.