Xpeng a Goodwood le EV G6 e P7+, tra ricarica ultraveloce e intelligenza artificiale

Ci sarà anche Xpeng al Goodwood Festival of Speed (in programma da oggi a domenica 13 luglio). In questa occasione, la casa automobilistica cinese ha deciso di presentare due dei suoi modelli più importanti: la G6 e la P7+. Entrambi sono stati completamente riprogettati per introdurre una nuova generazione di veicoli elettrici sempre più intelligenti e, nel caso della P7+, l’intelligenza artificiale non è più una funzione aggiuntiva, ma parte integrante del funzionamento dell’auto e dell’interazione con essa.

Xpeng G6, il SUV con la ricarica più veloce della categoria

La prima protagonista della partecipazione del marchio cinese al Goodwood Festival of Speed è la Xpeng G6 . Il SUV si presenta come il. Grazie a una potenza di picco di 451 kW, infatti, può passare dal 10% all’80% di carica in appena 12 minuti. Un risultato reso possibile dall’integrazione di un’architettura a 800V su tutte le versioni e da una batteria di nuova generazione, realizzata con. L’autonomia arriva fino a 535 km, mantenendo prestazioni elevate e sostenibilità ambientale.

Il cuore tecnologico della G6 è rappresentato dalla nuova batteria LFP AI Supercharging, che segna un cambiamento radicale rispetto al passato. Le precedenti batterie agli ioni di litio da 66 kWh e 87,5 kWh sono state sostituite con unità più compatte ed ecologiche da 68,5 kWh e 80,8 kWh. Questa scelta non solo riduce l’impatto ambientale, ma elimina anche la dipendenza da materiali costosi come cobalto, nickel e manganese, mantenendo inalterata la capacità di ricarica rapida e l’affidabilità. Inoltre le nuove batterie, che hanno una durata superiore del 30% rispetto alle versioni precedenti, sono protette da una struttura denominata 4-3-4, capace di resistere a temperature di 1000°C e a pressioni laterali pari a 80 tonnellate.

Dal punto di vista estetico, la G6 ha ricevuto numerosi aggiornamenti. Il design ora è più affilato e aerodinamico, con una nuova barra a LED a tutta larghezza, un diffusore posteriore rivisitato e una firma luminosa più distintiva. Tra le novità figura anche l’introduzione di una versione Black Edition con cerchi sportivi neri da 20”, finiture oscurate e un logo opaco che restituisce un look più aggressivo.



Anche gli interni sono stati completamente rinnovati. La G6 introduce ilche utilizza materiali di livello premium, con l’abitacolo che ora include una plancia con inserti effetto legno, rivestimenti in tessuto scamosciato, nuovi coprialtoparlanti, specchietto retrovisore interno digitale e sedili con sistema di riscaldamento e ventilazione e funzione massaggio nelle versioni superiori. È stata introdotta anche unae una nuova illuminazione ambientale.

Per quel che riguarda il comfort all’interno della Xpeng G6 troviamo i sedili posteriori reclinabili su 12 livelli e un grande tetto panoramico. Il bagagliaio offre 571 litri di capacità base, espandibili a 1.374 con i sedili posteriori abbattuti. Il sistema XPENG Heat Boost consente inoltre di riscaldare l’abitacolo rapidamente senza incidere sui consumi, grazie a una pompa di calore ad alta efficienza attiva in ogni versione.

In Italia, la Xpeng G6 viene proposta in tre versioni: Standard Range (da 43.670€), Long Range (da 51.970€) e Performance AWD (da 56.970€).

Xpeng P7+, il primo veicolo AI-Defined

La presenza di Xpeng in Europa

L’altra grande novità riguarda la nuova Xpeng P7+ , che è stata presentata come il. Questa berlina fastback non solo integra la stessa architettura 800V e la batteria LFP ultraveloce della G6, ma porta per la prima volta i grandi modelli AI all’interno della guida autonoma e dell’interazione con il conducente. Entrambi i veicoli sono equipaggiati con il processore, che offre potenza di calcolo sufficiente a supportare funzionalità avanzate di guida autonoma e cockpit digitale. Il pacco batteria della P7+ è inoltre il più sottile mai realizzato, con uno spessore di soli 109 mm.

La scelta di Xpeng di presentare i nuovi modelli al Goodwood Festival of Speed, uno degli eventi automobilistici europei più prestigiosi, non è certo casuale e riflette i piani di espansione del marchio nel Vecchio continente. Gli ordini delle nuove EV partiranno dalla metà di Luglio in Francia, Paesi Bassi, Belgio, Norvegia, Danimarca e Svezia, mentre per il Regno Unito (complice la necessità di adeguare le auto alla guida a destra) bisognerà attendere l’inizio del nuovo anno. La presentazione dei nuovi modelli è interessante anche per comprendere la strategia di Xpeng, la quale per differenziarsi dalla concorrenza punta su una strategia basata sull’innovazione tecnologica e l’impatto ambientale. Da un lato l’adozione dell’intelligenza artificiale dall’altra e la scelta di eliminare i metalli rari, contribuiscono non solo a ridurre i costi di produzione, ma anche a far emergere il marchio Xpeng come attento alla dimensione ecologica delle auto.