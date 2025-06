Il CEO di Xiaomi si congratula con Tesla per la prima consegna "autonoma": dobbiamo continuare a imparare

Tesla ha dato un’ulteriore dimostrazione dello sviluppo della sua Full Self Driving effettuando la prima consegna “autonoma”, come promessa in precedenza da Elon Musk. In pratica, una Tesla Model Y è uscita dalla fabbrica per poi recarsi alla casa del cliente guidando da sola. Ne abbiamo scritto e abbiamo visto anche il video condiviso direttamente dalla casa automobilistica. L’obiettivo è di estendere questa possibilità, almeno laddove sarà possibile. Su questa importante novità, ha voluto dire la sua Lei Jun, CEO di Xiaomi, all’interno di un post su Weibo. A pochi giorni dal debutto sul mercato cinese del SUV YU7 che ha avuto un’accoglienza straordinaria da parte dei clienti con ordini record, il numero uno del colosso dell’elettrica ha voluto congratularsi per il traguardo raggiunto dall’azienda di Elon Musk, arrivando addirittura ad affermare che Xiaomi deve ancora continuare ad imparare.

Tesla è davvero straordinaria, leader delle tendenze in molti settori, in particolare nell’FSD. Dobbiamo ancora continuare a imparare!

XIAOMI DEVE CONTINUARE AD IMPARARE

I commenti di Lei Jun sulla prima consegna “autonoma” di una Tesla sono stati condivisi in risposta al post di Grace Tao, vicepresidente di Tesla, che aveva raccontato alcuni dettagli di tale novità.

Per la prima volta nella storia, un veicolo si è consegnato al proprietario da solo. Non c’è stato alcun autista o controllo remoto durante il viaggio, e la velocità massima ha raggiunto i 115 chilometri orari, arrivando sano e salvo a casa del cliente. Questa è una Model Y nuova di zecca. Tesla supera sempre l’immaginazione con innovazioni dirompenti. Una nuova era, entusiasmante!

Nella sua risposta, il CEO di Xiaomi ha riconosciuto l’impresa di Tesla, sottolineando che la sua azienda deve continuare ad imparare.

XIAOMI YU7 PRONTA A BATTERE LA TESLA MODEL Y

Dovrà continuare anche ad imparare, ma quanto imparato fino ad oggi sta permettendo a Xiaomi di ottenere risultati davvero importanti nel settore automotive. Il suo primo modello, la berlina elettrica Xiaomi SU7 ha avuto da subito un grande successo. Adesso è arrivato il SUV elettrico Xiaomi YU7 e le premesse sono davvero ottime visti i numeri recod degli ordini. Non è un mistero, comunque, che la YU7 abbia nel mirino la Model Y.