Questa Volkswagen ID.3 omaggia la Golf II Fire and Ice del 1990. Ecco quanto costa
Questa edizione speciale omaggia una vera icona del passato di casa Volkswagen; complessivamente ne saranno realizzate 1.990 unità
Volkswagen ID.3 GTX FIRE+ICE è adesso disponibile anche in Italia. Si tratta di una particolarissima serie limitata della ID.3 nata per omaggiare la Golf II Fire and Ice del 1990. Lo scorso anno fu svelata come show car all’ID. Meeting tenutosi a Locarno, in Svizzera e i piani originali prevedevano che la vettura dovesse rimanere un semplice esemplare unico. Poi però le cose sono cambiate. L’apprezzamento e l’interesse verso la ID.3 GTX FIRE+ICE son stati così grandi che la casa automobilistica tedesca ha deciso di realizzare una serie limitata. Ne saranno infatti costruiti 1.990 esemplari, un numero che richiama l’anno del debutto della versione speciale della Golf di cui è l’omaggio.
DETTAGLI UNICI
In cosa si distingue la Volkswagen ID.3 GTX FIRE+ICE dall’ID.3 normale che tutti conosciamo? Innanzitutto troviamo la presenza di una particolare vernice per la carrozzeria. Si tratta della tinta Ultra Violet Metallic. La livrea si caratterizza poi per la modanatura del tetto con la sua vernice anodizzata rossa in Flaming Red. Il montante C è decorato con una decalcomania trasparente opaca con il motivo geometrico FIRE+ICE, mentre lo spoiler sul tetto presenta il logo Fire and Ice degli anni ’90. Ma non è finita qui perché questa serie speciale prevede pure la presenza di cerchi Locarno da 20 pollici. Le luci posteriori a LED sono state brunite esclusivamente per il modello speciale e non mancano nemmeno proiezioni luminose che appaiono all’apertura delle portiere, che mostrano una grafica che rappresenta gli elementi di fuoco e ghiaccio rispettivamente sul lato del guidatore e sul lato del passeggero.
Ovviamente la personalizzazione del modello Volkswagen ID.3 GTX FIRE+ICE ha riguardato anche l’abitacolo. Gli interni sono infatti caratterizzati da una combinazione bicolore. Il colore “On Fire Red" domina i sedili e le cuciture sul lato guida, mentre i sedili lato passeggero e gli interni presentano elementi di design in “Keep Cool Blue" per il ghiaccio. Troviamo anche cuciture e loghi decorativi su volante, cruscotto, rivestimento delle portiere e tappetini. Invece, i sedili sono trapuntati nello stile dei piumini e presentano l’accenno di una zip e il logo FIRE+ICE al centro.
MOTORE E AUTONOMIA
Il powertrain della Volkswagen ID.3 GTX FIRE+ICE è composto da un motore da 240 kW (326 CV) con una coppia massima di 545 Nm, alimentato da una batteria con una capacità di 79 kWh (netti) che permette un’autonomia WLTP di 589 km. L’accumulatore può essere ricaricato in corrente continua fino ad una potenza di 185 kW (10-80% in circa 26 minuti). In termini di prestazioni, la velocità massima è di 200 km/h, mentre per accelerare da 0 a 100 km/h servono 5,7 secondi.
PREZZO
Quanto costa in Italia la nuova Volkswagen ID.3 GTX FIRE+ICE? Si parte da 54.400 euro.