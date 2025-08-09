Questa Volkswagen ID.3 omaggia la Golf II Fire and Ice del 1990. Ecco quanto costa

Volkswagen ID.3 GTX FIRE+ICE è adesso disponibile anche in Italia. Si tratta di una particolarissima serie limitata della ID.3 nata per omaggiare la Golf II Fire and Ice del 1990. Lo scorso anno fu svelata come show car all’ID. Meeting tenutosi a Locarno, in Svizzera e i piani originali prevedevano che la vettura dovesse rimanere un semplice esemplare unico. Poi però le cose sono cambiate. L’apprezzamento e l’interesse verso la ID.3 GTX FIRE+ICE son stati così grandi che la casa automobilistica tedesca ha deciso di realizzare una serie limitata. Ne saranno infatti costruiti 1.990 esemplari, un numero che richiama l’anno del debutto della versione speciale della Golf di cui è l’omaggio.

DETTAGLI UNICI

MOTORE E AUTONOMIA

In cosa si distingue la Volkswagen ID.3 GTX FIRE+ICE dall’ID.3 normale che tutti conosciamo? Innanzitutto troviamo la presenza di una particolareper la carrozzeria. Si tratta della tinta. La livrea si caratterizza poi per la modanatura del tetto con la sua vernice anodizzata rossa in Flaming Red. Il montante C è decorato con una decalcomania trasparente opaca con il motivo geometrico FIRE+ICE, mentre lo spoiler sul tetto presenta il logo Fire and Ice degli anni ’90. Ma non è finita qui perché questa serie speciale prevede pure la presenza di. Leesclusivamente per il modello speciale e non mancano nemmeno proiezioni luminose che appaiono all’apertura delle portiere, che mostrano una grafica che rappresenta gli elementi di fuoco e ghiaccio rispettivamente sul lato del guidatore e sul lato del passeggero.Ovviamente la personalizzazione del modello Volkswagen ID.3 GTX FIRE+ICE ha riguardato anche l’. Gli interni sono infatti caratterizzati da una. Il colore “On Fire Red" domina i sedili e le cuciture sul lato guida, mentre i sedili lato passeggero e gli interni presentano elementi di design in “Keep Cool Blue" per il ghiaccio. Troviamo anche cuciture e loghi decorativi su volante, cruscotto, rivestimento delle portiere e tappetini. Invece, i sedili sono trapuntati nello stile dei piumini e presentano l’accenno di una zip e il logo FIRE+ICE al centro.

PREZZO

Il powertrain della Volkswagen ID.3 GTX FIRE+ICE è composto da un motore dacon una coppia massima di 545 Nm, alimentato da una batteria con una capacità di(netti) che permette. L’accumulatore può essere ricaricato in corrente continua fino ad una potenza di 185 kW (10-80% in circa 26 minuti). In termini di prestazioni, la velocità massima è di, mentre per accelerare

la nuova Volkswagen ID.3 GTX FIRE+ICE? Si parte da