Volkswagen, una nuova elettrica si svela grazie ai bozzetti. Debutto a Monaco

Volkswagen sarà protagonista al Salone di Monaco che prenderà il via tra pochi giorni. Tra le novità che la casa automobilistica svelerà c’è un concept i cui bozzetti sono stati adesso anticipati da Thomas Schäfer, CEO di Volkswagen, attraverso il suo profilo su LinkedIn. Per il momento, i dettagli sono molto vaghi, non sappiamo nemmeno il nome, ma fortunatamente non bisognerà attendere ancora molto per scoprire i dettagli di questo nuovo concept.

IN ARRIVO UN CROSSOVER ELETTRICO ACCESSIBILE

I bozzetti condivisi dal numero uno di Volkswagen mostrano un SUV dalle forme massicce e Thomas Schäfer afferma solo di essere “entusiasta di svelare la nuova generazione di modelli Volkswagen al Salone di Monaco che prenderà il via la prossima settimana“. Pare che questo concept possa in qualche modo anticipare un modello di serie elettrico che andrà ad affiancare la T-Cross in gamma ed il cui debutto sarebbe atteso nel corso del 2026. Si tratterebbe quindi dell’ID.2 X che dovrebbe essere mostrata appunto come concept proprio al Salone tedesco.



Modello di cui sappiamo poco se non che facendo parte della futura gamma ID.2 dovrebbe essere proposto ad un. Quello che pare chiaro è che Volkswagen ha in serbo diverse sorprese per il Salone di Monaco che saranno molto importanti per il suo futuro. Tutto quello che si può fare è attendere ancora pochi giorni per saperne di più.