Quali sono le auto elettriche più vendute in Europa nel 2025? La classifica

Volkswagen ha superato Tesla nel 2025 ed è diventato il primo marchio in Europa per vendite di auto elettriche. Nel Vecchio Continente, le vendite di Tesla erano in ribasso da diverso tempo e contestualmente quelle di Volkswagen erano in rialzo grazie ad una gamma che sta progressivamente crescendo. L’azienda di Elon Musk, invece, può contare sostanzialmente solo su Model 3 e Model Y per quanto nel tempo vengano aggiornate. Model S e Model X, invece, fanno numeri marginali. Stando a quanto riporta Jato Dynamics, le vendite delle BEV del marchio Volkswagen in Europa sono aumentate del 56%, trainate dall’ottimo risultato della ID.7. Su fronte opposto, le vendite di Tesla sono calate del 27%.

Numeri alla mano, lo scorso anno la Volkswagen ha venduto 274.278 veicoli elettrici in Europa, mentre Tesla non è andata oltre quota 236.357. Un risultato molto importante che premia il lavoro che sta facendo il marchio tedesco. Tesla deve però lavorare per recuperare il terreno perso dato che se continua così, rischia di essere superata anche da altre case automobilistiche. BMW, terza, non è poi così lontana con 193.652 BEV e sta arrivando sul mercato la nuova iX3 che pare essere già un successo in termini di ordini. Complessivamente, in Europa lo scorso anno c’è stato un aumento delle vendite di auto elettriche del 29%(oltre 2,6 milioni di veicoli).

LE AUTO ELETTRICHE PIÙ VENDUTE IN EUROPA NEL 2025

Tesla non sarà più il primo marchio n Europa per auto elettriche. Tuttavia, la casa automobilistica americana può comunque consolarsi con il risultato della Tesla Model Y che ancora una volta si aggiudica il primato di auto elettrica più venduta in Europa. La classifica dei modelli più venduti? Ecco la top 15.