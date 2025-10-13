Cerca

Cresce l’uso delle batterie per i veicoli elettrici: CATL prima e poi BYD

Aumenta la domanda di batterie, ma anche la concorrenza.

Daniele Di Geronimo
Pubblicato il 13 ott 2025

Nonostante alcune difficoltà in alcuni mercati (come l’Europa), prosegue la transizione verso la mobilità elettrica. A confermare questa tendenza è l’ultimo rapporto pubblicato da SNE Research, che ha analizzato l’andamento del consumo globale di energia immagazzinata nelle batterie per veicoli elettrici (BEV, PHEV e HEV). Nei primi otto mesi del 2025, il volume complessivo ha raggiunto i 691,3 GWh, con un incremento del 34,9% rispetto allo stesso intervallo del 2024. Oltre all’impatto numerica, questi dati evidenziano alcuni cambiamenti significativi nello scenario competitivo, con un mercato in continua evoluzione e nuovi equilibri tra i principali produttori.

Un mercato sempre più competitivo

ingrandisci immagine

I dati confermano la posizione dominante di CATL, BYD e LG Energy Solution. Tuttavia, le aziende coreane stanno registrando importanti flessioni. Il gruppo composto da LG Energy Solution, SK On e Samsung SDI ha visto diminuire la propria quota di mercato globale, scesa al 16,8%, in flessione di 3,8 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo calo riflette una concorrenza sempre più agguerrita, in particolare da parte dei produttori cinesi che continuano a rafforzare la loro presenza a livello mondiale.

Guardando alle singole performance, LG Energy Solution ha mantenuto il terzo posto nella classifica globale, totalizzando 67,4 GWh e segnando una crescita del 13,3% rispetto all’anno precedente. Il rallentamento nella domanda da parte di Tesla ha inciso in modo sensibile, ma l’azienda è riuscita a bilanciare le perdite grazie alle forniture per i modelli Chevrolet e Kia, costruiti sulla piattaforma Ultium.

SK On ha registrato un buon risultato con una crescita del 20,3% e un totale di 29,2 GWh. L’aumento della domanda è stato trainato soprattutto dai modelli Hyundai e Volkswagen, oltre che dall’accoglienza positiva ricevuta dal nuovo Ford Explorer elettrico. Le vendite in calo del Ford F150 Lightning, che utilizza batterie di grande capacità, hanno però contenuto parzialmente i margini di crescita.

Situazione opposta per Samsung SDI, che ha chiuso il periodo con un volume di 20 GWh, in calo del 9,1% rispetto all’anno precedente. Le forniture verso BMW e Audi sono rimaste stabili grazie al successo dei modelli elettrici come i4, i5, i7 e Q6 e-Tron. Tuttavia, la scelta di Rivian di adottare batterie LFP prodotte da Gotion sui nuovi allestimenti standard ha avuto un impatto negativo sulla quota di Samsung SDI nel mercato statunitense.

Cosa dicono i numeri

ingrandisci immagine

CATL si conferma al primo posto, con un volume complessivo di 254,5 GWh e una crescita del 31,9%. Il suo portafoglio clienti è tra i più ampi del settore e comprende marchi cinesi emergenti come ZEEKR, AITO, Li Auto e Xiaomi, oltre ai grandi costruttori come Tesla, BMW, Mercedes e Volkswagen.

BYD, che gestisce internamente sia la produzione di veicoli sia quella delle batterie, si posiziona al secondo posto con 124,8 GWh e una crescita del 50,3%. Particolarmente significativa è l’espansione registrata in Europa, dove nei primi sei mesi del 2025 il consumo delle sue batterie ha superato gli 8,6 GWh, con un aumento impressionante del 263,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

L’Europa resta indietro

ingrandisci immagine

In questo scenario globale, l’Europa fatica a tenere il passo. Le politiche ambientali più severe e gli sforzi per incentivare la produzione locale non sono ancora riusciti a colmare il divario industriale con Asia e Stati Uniti. A complicare ulteriormente il quadro ci sono le iniziative in corso per regolamentare l’estrazione e l’esportazione delle terre rare, materiali fondamentali per la filiera delle batterie.Il futuro del settore dipenderà non solo dalla capacità di incrementare i volumi, ma anche dalla solidità delle filiere, dall’innovazione tecnologica e dalla sostenibilità complessiva delle soluzioni proposte.

