Cerca

Hai un'auto con l'AdBlue? Con pochi euro puoi prevenire problemi più seri

Come mantenere l'impianto efficiente senza spendere tanto.

Hai un'auto con l'AdBlue? Con pochi euro puoi prevenire problemi più seri
Vai ai commenti
Daniele Di Geronimo
Daniele Di Geronimo
Pubblicato il 4 feb 2026

Chi ha un’auto diesel con sistema AdBlue non deve occuparsi e preoccuparsi “solo” di questo ulteriore rifornimento. Questo sistema, presente in molte auto per ridurre le emissioni di NOx (ossidi di nitrogeno), tra i gas più nocivi prodotti dai motori diesel, se non debitamente curato può andare incontro a diversi inconvenienti. L’AdBlue tende infatti a cristallizzare quando il veicolo percorre tragitti brevi, resta fermo a lungo o opera a basse temperature. La formazione di questi cristalli può depositarsi iniettore, pompa e catalizzatore SCR, facendo accendere le spie sul quadro strumenti, riducendo l’efficacia del sistema e nei casi più gravi causando guasti che richiedono interventi molto costosi.

Per questo molti automobilisti valutano soluzioni preventive che aiutano a mantenere stabile la soluzione di urea e il corretto funzionamento dell’intero circuito. Uno dei più efficaci e con un ottimo rapporto qualità-prezzo è il trattamento anticristallizzante Goodyear Pro Additives. Un trattamento preventivo efficace, semplice da usare, e da applicare direttamente al momento del rifornimento. Oggi è in offerta a meno di 5€.

Proteggi la tua auto con questo additivo per l’AdBlue

Come agisce un trattamento anticristallizzante

L’additivo anticristallizzante Goodyear Pro Additives agisce sciogliendo progressivamente i residui e mantenendo la soluzione più stabile, riducendo la probabilità che si trasformi in sedimenti duri e difficili da rimuovere.

Goodyear Trattamento Anticristallizzante Monodose per AdBlue. Additivo all’Urea 50 ml Uso Unico. Previene Guasti e Formazione di Cristalli in Catalizzatore e Iniettore. Serbatoi Fino a 20 Litri

Goodyear Trattamento Anticristallizzante Monodose per AdBlue. Additivo all’Urea 50 ml Uso Unico. Previene Guasti e Formazione di Cristalli in Catalizzatore e Iniettore. Serbatoi Fino a 20 Litri

4,50
Vedi l’offerta

La formula è progettata per agire già dopo il primo utilizzo, contribuendo a un flusso costante della soluzione. Il formato a dose singola elimina la necessità di misure precise e si applica direttamente al momento del rifornimento. Una sola fiala è sufficiente per serbatoi fino a 20 litri, una capacità tipica di molte auto e furgoni che utilizzano il sistema AdBlue.

Proteggi la tua auto con questo additivo per l’AdBlue

Per utilizzarlo basta versare l’intero contenuto del flacone all’interno del serbatoio al momento del rifornimento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
Ti potrebbe interessare:
Le migliori soluzioni (in offerta) per rimuovere il ghiaccio dai vetri dell’auto
Offerte e Promozioni
È in offerta il dispositivo 2 in 1 per avviare l’auto e leggere gli errori della centralina
Offerte e Promozioni
Questo è un kit compatto a meno di 25€ che può tornare utile a diversi automobilisti
Offerte e Promozioni
Come eliminare graffi e segni dalla carrozzeria con un prodotto economico
Offerte e Promozioni
Commenti Regolamento
La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.

La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.