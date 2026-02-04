Hai un'auto con l'AdBlue? Con pochi euro puoi prevenire problemi più seri

Chi ha un’auto diesel con sistema AdBlue non deve occuparsi e preoccuparsi “solo” di questo ulteriore rifornimento. Questo sistema, presente in molte auto per ridurre le emissioni di NOx (ossidi di nitrogeno), tra i gas più nocivi prodotti dai motori diesel, se non debitamente curato può andare incontro a diversi inconvenienti. L’AdBlue tende infatti a cristallizzare quando il veicolo percorre tragitti brevi, resta fermo a lungo o opera a basse temperature. La formazione di questi cristalli può depositarsi iniettore, pompa e catalizzatore SCR, facendo accendere le spie sul quadro strumenti, riducendo l’efficacia del sistema e nei casi più gravi causando guasti che richiedono interventi molto costosi.

Per questo molti automobilisti valutano soluzioni preventive che aiutano a mantenere stabile la soluzione di urea e il corretto funzionamento dell’intero circuito. Uno dei più efficaci e con un ottimo rapporto qualità-prezzo è il trattamento anticristallizzante Goodyear Pro Additives. Un trattamento preventivo efficace, semplice da usare, e da applicare direttamente al momento del rifornimento. Oggi è in offerta a meno di 5€.

Come agisce un trattamento anticristallizzante

L’additivo anticristallizzante Goodyear Pro Additives agisce sciogliendo progressivamente i residui e mantenendo la soluzione più stabile, riducendo la probabilità che si trasformi in sedimenti duri e difficili da rimuovere.

La formula è progettata per agire già dopo il primo utilizzo, contribuendo a un flusso costante della soluzione. Il formato a dose singola elimina la necessità di misure precise e si applica direttamente al momento del rifornimento. Una sola fiala è sufficiente per serbatoi fino a 20 litri, una capacità tipica di molte auto e furgoni che utilizzano il sistema AdBlue.

Per utilizzarlo basta versare l’intero contenuto del flacone all’interno del serbatoio al momento del rifornimento.