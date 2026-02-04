Cerca

BYD costretta allo stop: il Giurì blocca la campagna “Purefication”

Stop alla campagna pubblicitaria Purefication di BYD Italia contro Stellantis perché giudicata ingannevole e denigratoria

BYD costretta allo stop: il Giurì blocca la campagna “Purefication”
Vai ai commenti
Filippo Vendrame
Filippo Vendrame
Pubblicato il 4 feb 2026

Ve la ricordate la provocatoria campagna pubblicitaria “Purefication” di BYD Italia in cui si punzecchiava Stellantis, offrendo fino a 10.000 euro di sconto per chi dava in permuta un’auto con cinghia a bagno d’olio? Ha avuto un eco ampissimo e se ne è parlato praticamente ovunque. Bene, adesso ci sono novità in quanto il Giurì della pubblicità è intervenuto bloccando la campagna pubblicitaria. Il motivo? Perché ingannevole e denigratoria.

STOP ALL’OPERAZIONE PUREFICATION

Come riporta La Repubblica, il Giurì dell’Istituto dell’autodisciplina pubblicitaria si è espresso contro l’operazione pubblicitaria di BYD Italia dedicata alle vetture dotate della cinghia a bagno d’olio, un chiaro riferimento ai motori PureTech. Del resto anche il nome della campagna “Purefication” era un chiaro riferimento a questi motori. Stellantis non ha gradito questa provocazione ed è intervenuta ed il Giurì ha deciso di mettere la parola fine a questa iniziativa di marketing giudicata appunto ingannevole e provocatoria che ha avuto un’ampia diffusione, dato che se ne è parlato su tutti i principali media.

Quanto deciso dal Giurì è stato trasmesso a tutte le concessionarie pubblicitarie che quindi dovranno interrompere la pubblicazione del messaggio pubblicitario, in tutte le sue forme. Dunque, stop alla campagna “Purefication” di BYD Italia. Ovviamente, Stellantis ha accolto con grande soddisfazione tale decisione.

LA SODDISFAZIONE DI STELLANTIS

Stellantis accoglie con soddisfazione la decisione odierna del Giurì dell’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria relativa alla recente comunicazione commerciale “Operazione Purefication” diffusa da BYD Italia. La pronuncia ha ritenuto tale campagna ingannevole, denigratoria ed illecita sotto il profilo comparativo, disponendone la cessazione e rappresenta un importante riconoscimento della necessità di tutelare i consumatori ed i concorrenti da messaggi pubblicitari scorretti. Stellantis continuerà a promuovere una competizione basata sulla qualità dei prodotti e su una comunicazione chiara, completa e trasparente sulle caratteristiche degli stessi. 

Ti potrebbe interessare:
39
BYD continua a stuzzicare Stellantis: sulla sicurezza non rallentiamo mai
Curiosità
18
Novità BYD 2026, i nuovi modelli in arrivo
Mercato Auto
50
BYD prende in giro la cinghia a bagno d'olio: bonus fino a 10.000 euro permutando un PureTech
Offerte e Promozioni
125
BYD, un 2025 da record con 4,6 milioni di veicoli venduti
Mercato Auto
Commenti Regolamento
La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.

La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.