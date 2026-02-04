BYD costretta allo stop: il Giurì blocca la campagna “Purefication”

Ve la ricordate la provocatoria campagna pubblicitaria “Purefication” di BYD Italia in cui si punzecchiava Stellantis, offrendo fino a 10.000 euro di sconto per chi dava in permuta un’auto con cinghia a bagno d’olio? Ha avuto un eco ampissimo e se ne è parlato praticamente ovunque. Bene, adesso ci sono novità in quanto il Giurì della pubblicità è intervenuto bloccando la campagna pubblicitaria. Il motivo? Perché ingannevole e denigratoria.

STOP ALL’OPERAZIONE PUREFICATION

Come riporta La Repubblica, il Giurì dell’Istituto dell’autodisciplina pubblicitaria si è espresso contro l’operazione pubblicitaria di BYD Italia dedicata alle vetture dotate della cinghia a bagno d’olio, un chiaro riferimento ai motori PureTech. Del resto anche il nome della campagna “Purefication” era un chiaro riferimento a questi motori. Stellantis non ha gradito questa provocazione ed è intervenuta ed il Giurì ha deciso di mettere la parola fine a questa iniziativa di marketing giudicata appunto ingannevole e provocatoria che ha avuto un’ampia diffusione, dato che se ne è parlato su tutti i principali media.

Quanto deciso dal Giurì è stato trasmesso a tutte le concessionarie pubblicitarie che quindi dovranno interrompere la pubblicazione del messaggio pubblicitario, in tutte le sue forme. Dunque, stop alla campagna “Purefication” di BYD Italia. Ovviamente, Stellantis ha accolto con grande soddisfazione tale decisione.

LA SODDISFAZIONE DI STELLANTIS