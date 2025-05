Toyota Aygo X, l'offerta finanziamento con extrabonus

Toyota Aygo X è la proposta entry level della casa automobilistica giapponese, una city car che presenta una lunghezza di 3,7 metri ed è dunque perfetta per muoversi all’interno delle sempre più caotiche città e parcheggiare in spazi ristretti. Anche fino alla fine del mese di maggio, salvo ulteriori proroghe, Toyota continua a proporre una specifica offerta con finanziamento “Toyota Easy Next” oltre ad offrire un “extrabonus” in caso di preventivo online con successiva formalizzazione del contratto di finanziamento o leasing presso una concessionaria.

TOYOTA AYGO X: SPECIFICHE TECNICHE

Prima ricordiamo brevemente le specifiche tecniche della city car giapponese. Toyota Aygo X presenta una lunghezza di 3.700 mm, una larghezza di 1.740 mm, un’altezza di 1.525 mm ed un passo di 2.430 mm. Per i bagagli, a disposizione ci sono 231 litri. Sotto al cofano trova spazio un 3 cilindri da 1 litro di cilindrata in grado di arrivare ad erogare 53 kW (72 CV) e 93 Nm di coppia, abbinato ad un cambio manuale a 5 marce o all’S-CVT.

L’OFFERTA

Il prezzo di listino è di 18.950 euro. In caso di richiesta di preventivo online e di contratto sottoscritto con finanziamento o leasing Toyota Financial Services, o contratto di noleggio KINTO One, si potrà ottenere il WeHybrid Bonus Toyota pari a 3.000 euro oltre all’extrabonus Toyota di 500 euro. Dunque, il prezzo della city car scenderà a 15.450 euro. Ecco i dettagli del finanziamento.