Moto Morini X-CAPE 700 Gold Edition: la top di gamma per il viaggio su due ruote

Moto Morini amplia l’offerta della propria crossover con l’introduzione della X-CAPE 700 Gold Edition, versione che si posiziona al vertice della gamma e che debutterà ufficialmente nelle concessionarie a partire da giugno 2025. Il modello nasce per rispondere alle esigenze di un pubblico esperto, attento tanto al comfort quanto alle prestazioni, con un’attenzione particolare alla qualità costruttiva e alla completezza dell’equipaggiamento.

Questa nuova edizione si distingue esteticamente per i cerchi a raggi tubeless anodizzati in oro, elemento che ne definisce subito l’identità e la collocazione premium. Ma al di là del look, è sul fronte tecnico che si concentrano le novità più rilevanti. La dotazione, già ricca nella versione con cerchi a raggi, viene ulteriormente potenziata.

LE SUE CARATTERISTICHE

Oltre a componenti già noti come gli pneumatici Pirelli Scorpion Rally STR, il monoammortizzatore KYB con regolazione del precarico tramite comando remoto, il cavalletto centrale e la dashcam integrata, la Gold Edition introduce una serie di migliorie orientate a ottimizzare l’esperienza di guida in ogni condizione climatica. Tra queste, le manopole e la sella pilota riscaldate, utili per affrontare le stagioni fredde, e soprattutto un sistema di controllo della trazione, disattivabile, pensato per garantire maggiore sicurezza su asfalti scivolosi o fondi irregolari.

Il cuore della moto resta il noto bicilindrico parallelo da 700 cc, capace di erogare 70 cavalli e conforme agli standard Euro 5+. Una meccanica che punta su una coppia ben distribuita e una progressione lineare, caratteristiche fondamentali per una moto pensata tanto per il turismo a lungo raggio quanto per l’uso quotidiano. L’architettura ciclistica non subisce stravolgimenti e conferma soluzioni già apprezzate nella gamma X-CAPE, come la frizione antisaltellamento, la forcella regolabile firmata Marzocchi, lo scarico a mezza altezza e un impianto frenante Brembo completato da ABS Bosch disattivabile, utile per chi si avventura anche in fuoristrada.

IL PREZZO

Tra le funzionalità rivolte alla praticità e alla sicurezza figurano il sensore di pressione degli pneumatici, un nuovo sistema di regolazione del cupolino, doppi attacchi USB e USB-C per la ricarica di dispositivi elettronici, fari full LED, un cruscotto TFT da 7 pollici con navigazione integrata tramite app e paramani abbinati a protezioni per il motore contro il calore. Dal punto di vista estetico, Moto Morini propone la Gold Edition in tre varianti cromatiche: Red Passion, Carrara White e Black Ebony. Il prezzo di listino è fissato a 7.940 euro.