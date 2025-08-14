Tesla si prepara a usare Unreal Engine su Model S e Model X

Tesla migliora costantemente le sue auto grazie agli aggiornamenti OTA e pare che in futuro possa arrivare un’importante novità per il modo in cui le auto visualizzano sull’infotainment le funzioni di Autopilot e della Full Self Driving e non solo. Infatti, la casa automobilistica starebbe lavorando per utilizzare l’Unreal Engine di Epic Games per la grafica dell’interfaccia. Tracce di questa novità sono state trovate dal noto hacker di Tesla, greentheonly, all’interno del firmware 2025.20. Al momento, però, sembra che questa novità sarà ad appannaggio solamente delle Tesla Model S e Model X dotate del chip AMD. Se davvero il marchio americano decidesse di abbandonare il motore grafico Godot per utilizzare l’Unreal Engine, si unirebbe a un numero crescente di case automobilistiche che utilizzano il motore grafico di Epic Games all’interno delle proprie auto.

I PRIMI DETTAGLI

L’hacker greentheonly è riuscito a sbloccare alcune prime novità grafiche che arriveranno grazie al nuovo motore grafico. Per esempio, a quanto pare l’avatar della propria auto al centro dello schermo sarà più definito e si potrà interagire di più.

Ok, I am having a bit of trouble getting unreal engine to activate on the cluster, but it looks like on the main screen the car avatar is also controlled by it.

Now you can interact with it and it’s getting somewhat more detailed.

See the example: pic.twitter.com/6lpXr6BK0K — green (@greentheonly) August 9, 2025

Grazie al nuovo motore grafico dovrebbero poi migliorare le schermate dell’Autopilot e della Full Self Driving che già sono state affinate nel corso del tempo ma grazie all’Unreal Engine dovrebbero fare un ulteriore salto avanti. Da capire esattamente come evolveranno ma questo sicuramente lo capiremo nel corso del tempo, man mano che Tesla lavorerà su questa novità. Le attuali animazioni durante l’utilizzo dell’Autopilot o della Full Self Driving di Tesla si basano sul motore grafico Godot, un sistema noto per la sua leggerezza (è anche open source). Ciò lo rende perfetto per visualizzare i modelli di veicoli e gli oggetti, per lo più semplici ma funzionali, che vediamo oggi. Il passaggio a Unreal Engine porterà probabilmente a visualizzazioni molto più dettagliate, sebbene ci sia il rischio che siano più “pesanti”. Ecco perché la novità arriverà solo sulle vetture dotate del chip AMD.

🔥 Tesla will upgrade Autopilot visualization with Unreal Engine in a future update, enabling a more detailed view! Code for the feature has been found in the 2025.20 software update for AMD-equipped Model S/X. https://t.co/efuwoE8O9n pic.twitter.com/G8NAVyngZL — The Tesla Newswire (@TeslaNewswire) August 8, 2025

Non rimane che attendere novità sull’integrazione dell’Unreal Engine. E per le Tesla Model 3 e Model Y? Al momento non ci sono informazioni. Possibile che all’inizio il nuovo motore grafico arrivi sulle ammiraglie elettriche dell’azienda di Elon Musk per poi essere introdotto su tutti gli altri modelli.