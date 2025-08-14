Jeep Avenger elettrica, l'offerta Jeep raddoppia con gli incentivi statali

I nuovi incentivi auto elettriche 2025 stanno arrivando (qui spieghiamo come funzionano), e le case automobilistiche hanno già iniziato a proporre offerte dedicate che quindi tengono già conto del nuovo Ecobonus. Questo è il caso anche di Jeep che propone l’offerta “Jeep Raddoppia” dedicata alla nuova Avenger elettrica. Prima di vederla nel dettagli va specificata una cosa importante. La stessa casa automobilistica sottolinea che si tratta di una “simulazione” in base a quanto previsto oggi dal decreto attuativo. Infatti è condizionata all’effettiva entrata in vigore dei nuovi incentivi che, a quato sappiamo, sarebbe prevista per il mese di settembre.

L’OFFERTA JEEP RADDOPPIA

L’offerta con finanziamento è dedicata alla Jeep Avenger Summit che di listino è proposta a 42.400 euro. Prezzo che comprende anche una wallbox in omaggio. Grazie alla nuova iniziativa della casa automobilistica, questo modello si potrà avere a 24.400 euro. Infatti, al prezzo di listino vanno detratti 9.000 euro di incentivi Jeep e 9.000 euro dell’Ecobonus. La casa automobilistica ricorda poi che gli incentivi auto elettriche 2025 richiedono un veicolo vecchio (fino ad Euro 5) da rottamare e dipendono anche dall’ISEE. Con ISEE fino a 30.000 euro l’incentivo può arrivare anche a 11.000 euro, mentre con ISEE tra 30.000 e 40.000 euro il contributo scende a 9.000 euro. Aggiungiamo, inoltre, che per poter richiedere l’Ecobonus bisogna essere residenti nelle aree urbane funzionali.



Insomma, grazie alla combinazione degli incentivi auto elettriche 2025 e degli incentivi offerti da Jeep, la nuova Avenger elettrica può essere portata a casa ad un prezzo interessante. Ricordiamo, infine, che l’allestimento Summit è quello Top di gamma e quindi propone una dotazione di serie particolarmente completa. Il SUV elettrico dispone di un motore da 156 CV abbinato ad una batteria da 54 kWh per una percorrenza di circa 400 km WLTP.