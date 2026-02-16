Tesla, la Full Self Driving adesso è solo in abbonamento (negli USA)

Tesla ha ufficialmente eliminato negli Stat Uniti la possibilità di poter acquistare la Full Self Driving come pacchetto indipendente. Da adesso in poi, la FSD sarà disponibile solamente come abbonamento al costo di 99 dollari al mese. A gennaio Elon Musk aveva anticipato questo importante cambiamento che adesso è puntualmente arrivato.

PREOCCUPAZIONI SUL PREZZO

Il pacchetto della Full Self Driving costava 8.000 dollari ma dava la possibilità di poter disporre di tutte le avanzate funzionalità di assistenza alla guida che Tesla ha sviluppato, per l’intero ciclo di vita del veicolo. Adesso, invece, le cose sono cambiante e Tesla ha deciso di puntare su di un modello legato all’abbonamento. Anzi, ricordiamo che per i nuovi acquisti, non è nemmeno disponibile l’Autopilot con le sue funzioni “base". Per poterne disporre bisognerà comunque scegliere l’abbonamento alla FSD. Con l’entrata in vigore di questa novità, ci sono alcune preoccupazioni legate al prezzo dell’abbonamento. Elon Musk ha fatto sapere che man mano che le funzionalità della Full Self Driving miglioreranno, il prezzo della FSD potrebbe salire ma sembra difficile che gli automobilisti siano disposti a pagare oltre 100 dollari al mese per la FSD.

Proprio per questo, si chiede che Tesla decida di offrire una sorta di sistema a livelli che consenta ai proprietari di scegliere le caratteristiche desiderate a prezzi variabili, o persino un’opzione di prezzo giornaliera, settimanale, mensile e annuale, che incentiverebbe l’acquisto della FSD. Non rimane che attendere per capire cosa deciderà Tesla.

NESSUN CAMBIAMENTO PER L’EUROPA

Per l’Europa, invece, nulla cambia, almeno per il momento dato che le normative nel Vecchio Continente non consentono la Full Self Driving. Se qualcosa dovesse cambiare in futuro a livello normativo, è possibile che Tesla inizi a proporre il sistema in abbonamento che ha deciso di offrire sul mercato degli Stati Uniti.