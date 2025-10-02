Tesla sorprende: nel terzo trimestre 2025 consegne sopra le attese

Terminato il terzo trimestre del 2025, per Tesla è venuto il momento di comunicare i dati delle consegne e della produzione degli ultimi 3 mesi. Viste le “difficoltà” della casa automobilistica di Elon Musk degli ultimi mesi, c’era curiosità nel scoprire i numeri del Q3 2025. Com’è andata? Sono state consegnate 497.099 auto elettriche in tutto il mondo. Ne sono invece state prodotte nello stesso periodo 447.450. A titolo di confronto, nelle stesso periodo dello scorso anno, Tesla aveva consegnato 462.890 vetture e ne aveva prodotte 469.796. Nel secondo trimestre del 2025, invece, l’azienda aveva consegnato complessivamente 384.122 vetture. La maggior parte delle stime degli analisti sulle consegne parlavano di 460.000 – 490.000 veicoli. Dunque, la casa automobilistica ha superato le attese.

IL TERZO TRIMESTRE DEL 2025

Entriamo più nei dettagli ricordando che Tesla raggruppa i dati di Tesla Model 3 e Tesla Model Y in un’unica voce. La stessa cosa per Tesla Model S, Tesla Model X e Tesla Cybertruck. Dunque, Tesla ha consegnato 481.166 Tesla Model 3/ Model Y e ne ha prodotte 435.826. Per quanto riguarda gli “Altri modelli” (appunto Model S/X e Cybertruck), ne sono stati consegnati 15.933 e prodotti 11.624.

Tesla Model 3/Y: 435.826 (produzione) – 481.166 (consegna)

Altri modelli: 11.624 (produzione) – 15.933 (consegna)

Totale: 447.450 (produzione) – 497.099 (consegna)

IL 22 OTTOBRE I RISULTATI FINANZIARI

A consentire la ripresa delle vendite, la nuova Tesla Model Y le cui consegne stanno oramai andando a regime. Inoltre, una spinta è arrivata probabilmente dalla fine del credito d’imposta nel mercato americano che ha portato diversi clienti ad anticipare gli ordini per non perdere il bonus. Il prossimo appuntamento importante è per il 22 ottobre quando a mercati azionari chiusi, la casa automobilistica comunicherà i risultati finanziari del terzo trimestre del 2025.