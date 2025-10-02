Pneumatici Hankook premiati da Adac e Auto Bild

Hankook si conferma nuovamente tra i protagonisti del settore pneumatici ottenendo risultati di spicco in due prove comparative di rilievo. L’associazione automobilistica tedesca ADAC ha infatti inserito il Winter i*cept evo 3 tra i migliori cinque pneumatici invernali, mentre la rivista Auto Bild ha premiato il Kinergy 4S 2 come unico modello capace di distinguersi in tutte le discipline del test sugli pneumatici quattro stagioni, attribuendogli la valutazione “esemplare”.

Il verdetto dell’ADAC: sicurezza e durata al top

L’ADAC ha messo alla prova ben 31 pneumatici invernali nella misura 225/40 R18, includendo modelli “budget”, “quality” e “premium”. Mai così tanti in un singolo test. I risultati hanno messo in luce differenze marcate in termini di sicurezza e qualità, soprattutto nella frenata sul bagnato da 80 km/h a zero. In questa prova, il Winter i*cept evo 3 si è fermato in meno di 33 metri, mentre l’ultimo classificato ha avuto bisogno di 47 metri.

Il modello Hankook ha ottenuto un punteggio complessivo di 2,4. Ovvero valutato come “buono” (nessun pneumatico è riuscito a conquistare la menzione “molto buono”). Il giudizio complessivo deriva da diversi parametri, ponderati con un rapporto 70:30 tra sicurezza ed eco-compatibilità. Nella categoria più influente, la tenuta sul bagnato (40% del totale), il Winter i*cept evo 3 ha registrato un 2,3, lo stesso risultato ottenuto sull’asciutto.

Il pneumatico ha brillato anche per la durata chilometrica, ottenendo 1,1 nel capitolo impronta ecologica, la valutazione migliore in assoluto. Positivi anche i punteggi per usura (1,7) ed efficienza (2,0). Gli esperti ADAC hanno concluso sottolineando che il Winter i*cept evo 3 “offre una durata chilometrica molto elevata, un’usura minima e un’efficienza notevole grazie a peso contenuto e bassi consumi di carburante”.

Auto Bild: il Kinergy 4S 2 convince su ogni terreno

Parallelamente, Auto Bild ha condotto un test approfondito su 30 pneumatici quattro stagioni. Solo metà di questi è arrivata alla fase finale: 15 modelli sono stati eliminati già al primo turno a causa di spazi di frenata troppo lunghi. Tra i sopravvissuti, il Hankook Kinergy 4S 2 si è distinto per l’equilibrio complessivo delle prestazioni, risultando l’unico capace di ben figurare in tutte le categorie di prova e guadagnandosi il giudizio “buono”. Il Kinergy 4S 2 ha superato con successo le prove di frenata e maneggevolezza non solo su bagnato e asciutto, ma anche su neve.

Ha convinto nella trazione e nello slalom invernale, nei test di aquaplaning e nella prova aggiuntiva su circuito circolare. Dal punto di vista economico, il pneumatico quattro stagioni Hankook ha mantenuto lo stesso livello di eccellenza: in durata chilometrica, prezzo e rapporto prezzo/durata si è collocato tra i migliori, conquistando così la valutazione “esemplare” con un punteggio complessivo di 1,5. Il commento finale di Auto Bild è eloquente: “Un vero tuttofare, con un eccellente rapporto qualità/prezzo e un equilibrio riuscito su ogni superficie”.