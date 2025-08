Tesla, il cda è davvero alla ricerca di un nuovo CEO per sostituire Musk? L'azienda smentisce

Ultimamente non è un bel periodo per Elon Musk e forse presto potrebbe andare anche peggio visto che il CDA di Tesla sarebbe alla ricerca di un nuovo CEO. L'attività politica del numero uno dell'azienda americana come responsabile del Doge ha causato moltissimi malumori ed è stata oggetto di diverse critiche. L'impegno in politica ha pure distolto l'attenzione di Musk da Tesla che non sta vivendo un momento particolarmente felice della sua storia con vendite al ribasso. I malumori che ha creato Musk con la sua attività politica hanno portato a diverse manifestazioni di protesta e ad azioni di boicottaggio verso i prodotti dell'azienda. Non sono addirittura mancati veri e propri atti vandalici che hanno danneggiato le proprietà di Tesla.

Insomma, una situazione difficile che starebbe portando il numero uno della casa automobilistica a fare un passo indietro in politica per tornare a concentrarsi maggiormente sulla sua azienda. Stando ad un rapporto del Wall Street Journal, oltre a lasciare il Dodge, Elon Musk potrebbe dover lasciare un ulteriore incarico, quello di CEO di Tesla.

SI CERCA UN SOSTITUTO?

Stando al rapporto, il Consiglio di Amministrazione di Tesla avrebbe avviato la ricerca di un CEO che possa succedere a Elon Musk. Sembra che circa un mese fa, i membri del cda di Tesla si sarebbero rivolti a diverse società di ricerca dirigenti per provare ad individuare una figura che potesse arrivare a sostituire Musk. Secondo il WSJ al momento non sarebbe possibile capire a che punto siano le ricerche.

Il produttore di veicoli elettrici ha dovuto far fronte a un calo delle vendite e dei profitti, mentre gli investitori sono preoccupati per il coinvolgimento di Musk nel Doge che lo ha allontanato dalla gestione dell'azienda. Il rapporto aggiunge che non è chiaro se Musk, essendo lui stesso membro del consiglio di amministrazione, fosse a conoscenza di questa iniziativa o se la sua promessa di trascorrere più tempo in Tesla abbia influenzato la decisione di trovare un suo successore.

Nel mentre in cui scriviamo non sono arrivati commenti dalle parti interessate.

IN ATTESA DI CONFERMA

Trattandosi di un rapporto non confermato, il tutto va preso con le dovute cautele. Che le attività di Musk del Doge abbiano preoccupato gli investitori non è un segreto ed è anche possibile che il cda possa aver davvero iniziato a pensare ad un'eventuale sostituzione. Al momento, però, non c'è la conferma che ci sia davvero la volontà di arrivare a rimuovere dal suo incarico Elon Musk. Sebbene l'azione potrebbe avere senso vista la situazione attuale, potrebbe essere stata solamente un'idea.

Inoltre, il fatto che Musk voglia ridurre la sua attività con il Doge per tornare a dedicare più tempo a Tesla potrebbe aver fatto cambiare idea al cda. Non rimane che attendere una qualche dichiarazione che permetta di capire effettivamente quello che sta succedendo, se è vero oppure no.

LA REPLICA

Non si è fatta attendere la replica di Tesla al rapporto. Il presidente della società smentisce la ricostruzione e afferma che il cda ha piena fiducia su Elon Musk che rimane saldamente al suo posto. Per il presidente di Tesla l'articolo del Wall Street Journal è falso.