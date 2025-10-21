Su Telepass Sempre 100 euro di cashback pedaggio e canone zero per 12 mesi fino al 22 ottobre

Il pacchetto Telepass Sempre, che include il dispositivo Telepass più i parcheggi convenzionati e strisce blu senza commissioni, è in offerta fino al 22 ottobre: i nuovi clienti che completeranno l’attivazione entro questa data riscatteranno infatti 100 euro di cashback sul pedaggio e 12 mesi gratis invece di tre mesi. L’attivazione a costo zero del pacchetto avviene direttamente online sul sito Telepass.

L’adesione a Telepass Sempre prevede l’inserimento del codice PEDAGGIO100 in app durante la registrazione del pacchetto. Ricordiamo che l’applicazione Telepass è disponibile gratuitamente sia sui dispositivi Android che su iPhone.

Cosa comprende il pacchetto Telepass Sempre

In Telepass Sempre è incluso il contratto Telepass Base e il contratto Telepass Servizi di Mobilità. Il primo comprende il dispositivo Telepass per il telepedaggio, il secondo invece i servizi di mobilità nell’app Telepass. Insieme sono disponibili a 3,90 euro al mese, grazie allo sconto su Telepass Base, il cui prezzo passa da 3,90 euro a 2,66 euro al mese.

A proposito dei servizi di mobilità, tra questi si annoverano il pagamento delle strisce blu senza utilizzare né parchimetri né tagliandi, l’accesso a parcheggi convenzionati utilizzando soltanto il dispositivo Telepass, l’acquisto delle vignette per Svizzera, Austria, Slovenia e Repubblica Ceca, nonché la prenotazione e il pagamento in app della revisione del proprio veicolo.

Gli altri servizi inclusi nella sezione Modalità e tempo libero del contratto Telepass Servizi di Mobilità sono il pagamento degli abbonamenti e dei biglietti del trasporto pubblico, l’accesso agli impianti sciistici saltando la coda in biglietteria, il promemoria per la scadenza del bollo e il suo pagamento, nonché l’accesso all’Area C di Milano senza la necessità del ticket.

Al termine dei primi dodici mesi gratuiti, il canone di Telepass Sempre passa a 3,90 euro al mese. Per l’attivazione dell’offerta potete seguire il link che segue.