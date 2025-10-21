Incentivi auto elettriche 2025: 8 modelli "Long Range" da comprare con l'Ecobonus

Domani entreranno finalmente in vigore i nuovi incentivi auto elettriche 2025. A partire dalle ore 12 aprirà ufficialmente la nuova piattaforma che permetterà a cittadini e microimprese di registrarsi e ottenere il voucher che darà diritto ad ottenere l’Ecobonus e quindi lo sconto sull’acquisto di un nuovo veicolo a batteria. I requisiti del nuovo bonus statale sono differenti da passate tornate di incentivi e alcuni hanno fatto discutere. Parliamo in particolare dell’obbligo di residenza delle aree urbane funzionali. Si tratta di un requisito che sostanzialmente lascia fuori buona parte dei cittadini italiani. Proprio sul tema è intervenuto di recente nuovamente il Codacons evidenziando diverse criticità.

In ogni caso, le regole parlano chiare e solo chi le rispetta potrà accedere ai nuovi incentivi auto elettriche 2025. Ricordiamo che bisogna avere anche un’auto fino ad Euro 5 da rottamare, e il nuovo modello da acquistare non deve costare più di 35.000 euro più IVA e cioè 42.700 euro. L’Ecobonus offre un incentivo di 11.000 euro per le ISEE sotto i 30.000 euro e 9.000 euro per le ISEE dai 30.000 ai 40.000 euro.

Rispetto a passati incentivi spetterà alle persone ottenere il voucher per lo sconto che poi dovrà essere valido dalle concessionarie. Il nuovo Ecobonus permetterà quindi di ottenere un interessante sconto che potrebbe anche sommarsi ad eventuali promozioni dei costruttori pensate appositamente per approfittare dei nuovi incentivi auto 2025. Se siete alla ricerca di un’auto elettrica da acquistare con l’Ecobonus che permetta di fare molti chilometri e cioè che offra una lunga autonomia, ecco una selezione di 8 modelli “Long Range” (prendiamo i modelli sopra i 500 km WLTP) compatibili con i nuovi incentivi statali (non consideriamo eventuali promozioni attive).

TESLA MODEL 3 RWD LONG RANGE

Tesla ha approfittato degli incentivi auto 2025 per tagliare il prezzo della Model 3 RWD Long Range in modo che sia compatibile con l’Ecobonus. La berlina elettrica offre 750 km di autonomia ed è proposta a 42.690 euro. Ipotizzando i massimi incentivi si potrà avere da 31.690 euro.

KIA EV3

Il nuovo SUV elettrico coreano nella versione con batteria da 81,4 kWh e motore da 204 CV promette una percorrenza di 605 km. Scegliendo l’allestimento Air, il prezzo di listino parte da 39.950 euro. Sottraendo il massimo Ecobonus, si parte da 28.950 euro.

VOLKSAGEN ID.3 PRO S

Questa versione della compatta tedesca propone un pacco batteria da 79 kWh e motore da 204 CV per un’autonomia dichiarata secondo il ciclo WLTP di 568 km. Il listino parte da 42.490 euro, quindi al limite della compatibilità con l’Ecobonus. Grazie ai massimi incentivi si potrà portarla a casa a partire da 31.490 euro.

MG4 ELECTRIC TROPHY EXTENDED RANGE

Per questo modello di casa MG abbiamo un motore da 245 CV alimentato da una batteria da 77 kWh per una percorrenza di 530 km secondo il ciclo WLTP. Prezzo di listino di 41.290 euro. Tolti i massimi incentivi si scende a 30.290 euro (a cui poi si detraggono i bonus che MG è solita offrire per i suoi modelli).

HYUNDAI KONA

Il crossover coreano nell’allestimento Exclusive, con motore da 204 CV e batteria da 64,8 kWh è in grado di offrire una percorrenza WLTP fino a 510 km con cerchi da 17 pollici. Il prezzo? Da 41.300 uro chiavi in mano. Tolti gli incentivi si scende a 30.300 euro.

PEUGEOT E-3008

Il SUV francese con motore da 213 CV alimentato da una batteria da 73 kWh è in grado di offrire una percorrenza fino a 526 km WLTP. Il listino attacca a 41.430 euro e tolti i massimi incentivi scende a 30.430 euro.

TESLA MODEL 3 RWD

Per chi si “accontenta" di 520 km WLTP c’è anche la versione base della Model 3 che di listino parte da 39.900 euro. Tolti i massimi incentivi si scende a 28.900 euro ma per questo modello è pure in vigore un’interessante promozione che va a limare ulteriormente il prezzo….

TESLA MODEL Y STANDARD

Appena arrivata in Italia. Bisogna rinunciare a diverse cose in termini di equipaggiamenti ma il prezzo è di 39.900 euro e rientra così negli incentivi. Con il massimo Ecobonus si scende a 28.900 euro. Autonomia di 534 km WLTP.