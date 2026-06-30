Stellantis, Tychy taglia il traguardo dei 500.000 B-SUV

Lo stabilimento Stellantis di Tychy ha festeggiato un momento storico per l’industria automobilistica europea: la produzione del 500.000° veicolo appartenente al segmento B-SUV. Questo importante traguardo è stato raggiunto grazie alla sinergia produttiva di tre modelli che stanno danno una grossa mano alla mobilità urbana del continente: Jeep Avenger, Fiat 600 e Alfa Romeo Junior.

L’auto del Biscione protagonista

La vettura che ha segnato il record è un’Alfa Romeo Junior Sport Speciale, caratterizzata da una carrozzeria in Rosso Brera con tetto nero a contrasto e dotata del propulsore ibrido da 1,2 litri e 145 CV con trazione Q4. La serie speciale “Sport Speciale” esalta il dinamismo del modello attraverso cerchi in lega bicolore da 18”, minigonne con dettagli argentati e interni raffinati in Alcantara traforata con cuciture a contrasto, che offrono un’esperienza di guida sportiva e sofisticata.

Christophe Montavon, Direttore della Produzione Europea di Stellantis, ha celebrato il team sottolineando l’eccellenza del lavoro svolto: “Si tratta di un risultato straordinario per il team di Tychy. Desidero esprimere la mia sincera gratitudine per ogni esemplare di questo mezzo milione di veicoli, reso possibile grazie alla vostra dedizione e competenza”. Gli ha fatto eco Janusz Puzoń, direttore dello stabilimento, affermando che “il mezzo milione di veicoli prodotti nel nostro stabilimento di Tychy rappresenta anche mezzo milione di definizioni diverse dell’auto ideale”.

Un sito in crescita

Il successo di Tychy poggia sulla versatilità tecnologica: i tre modelli offrono una gamma completa di propulsioni, dal full electric (BEV) all’ibrido, fino ai motori a benzina turbo. La Jeep Avenger, in particolare, ha già superato i 270.000 ordini, confermandosi un pilastro per il marchio in Europa.

Questo risultato si inserisce in una storia di eccellenza lunga oltre cinquant’anni. Dalla sua fondazione, l’impianto polacco ha prodotto oltre 11 milioni di veicoli. Grazie a un piano di modernizzazione quinquennale conclusosi nel 2025, Tychy si conferma oggi un polo d’avanguardia tecnologica, capace di garantire a Stellantis una quota del 21,2% nel segmento B-SUV dell’area europea.