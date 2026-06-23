Jeep Compass 4xe e BEV Long Range: al via gli ordini

Il C-SUV elettrico a trazione integrale, prodotto in Italia, si rivolge a una clientela amante del green. L’offerta è completata anche dalla nuova versione alla spina a trazione anteriore Long Range, per la quale gli ordini sono aperti da oggi in tutti i principali mercati.

La versione 4xe rappresenta l’ennesimo passo in avanti di Jeep in un segmento sempre più variegato e competitivo. Nel Vecchio Continente le versioni Jeep Compass 4xe, 100% elettrica a trazione integrale da 375 CV di potenza, e Compass BEV Long Range da 231 CV, elettrica a trazione anteriore ad autonomia estesa a 674 km nel ciclo WLTP, testimoniano l’impegno del brand dell’universo Stellantis di offrire una totale libertà di scelta. I prezzi per le versioni elettriche partono da 47.900 euro.

La nuova filosofia di Jeep

Se una volta nel Michigan si concepivano esclusivamente vetture potenti senza badare troppo ai consumi, oggi l’evoluzione del mercato globale ha portato a un approccio opposto con una proposta multi-energia impregnata di efficienza per rispondere alle esigenze di mobilità 2.0. Per questo motivo ai piani alti i vertici hanno deciso di offrire due nuove versioni elettriche che amplieranno il ventaglio di scelte dei clienti.

Con oltre 2,5 milioni di esemplari venduti a livello globale dal 2006, la Jeep Compass rappresenta un pilastro del marchio americano. Quali risultati potranno portare le nuove varianti 100% elettriche? Difficile immaginare un successo esponenziale alle nostre latitudini dove persiste una certa reticenza a scegliere auto elettriche a ruote alte, ma l’obiettivo di Jeep era rafforzare il posizionamento di Compass sul mercato. Lo stile segue il principio “design to function", unendo estetica Jeep, praticità e aerodinamica (Cx 0,29). Spicca la griglia a sette feritoie retroilluminata, reinterpretazione dell’iconica firma Jeep.

Compass 4xe

La nuova Compass 4xe garantisce 375 CV con trazione integrale e architettura elettrica a doppio motore, con un’unità da 157 kW all’anteriore e una da 132 kW al posteriore. Il powertrain dual-motor è alimentato da una batteria da 96,1 kWh, per offrire 600 km d’autonomia WLTP e tempi di ricarica rapidi, passando dal 20 all’80% in 27 minuti. La Compass 4xe offre un assetto rialzato di 10 mm, prestazioni fuoristrada di tutto rispetto con angolo di attacco 28°, dosso 17°, uscita 31°, capacità di guado fino a 480 mm e fino a 3.100 Nm di coppia disponibili alle ruote posteriori.

Sulla nuova Jeep Compass 4xe non manca la guida assistita di Livello 2 e il sistema Selec-Terrain con cinque modalità di guida (Auto, Sport, Snow, Sand/Mud e 4WD Lock). Due gli allestimenti disponibili per la nuova Compass 4xe: Upland e Overland. Sulla prima spiccano di serie i cerchi da 19 pollici, il gancio traino posteriore, i fendinebbia anteriori, le barre al tetto, il Hill Descent Control e gli interni con finitura “tan”. La Compass 4xe Overland aggiunge cerchi da 19 pollici con finitura diamond cut, griglia a sette feritoie retroilluminata con fari Matrix LED, fascia anteriore nero opaco, vetri oscurati e rivestimenti ultra resistenti.

Compass Long Range

La versione ad autonomia estesa Jeep Compass BEV Long Range può affrontare fino a 674 km (nel ciclo WLTP) con una singola carica, grazie alla nuova batteria agli ioni di litio composta da 12 moduli e 192 celle che offre 96,3 kWh di energia utilizzabile e passa dal 20 all’80% in soli 27 minuti. La BEV Long Range vanta 231 CV e viene commercializzata negli stessi allestimenti disponibili per le altre motorizzazioni del SUV, ovvero Altitude, Business e Summit.