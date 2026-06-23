Alpitronic HYC1000 HP Dispenser: la colonnina italiana da 1 MW

Alpitronic è una dinamica azienda altoatesina che è diventata protagonista nel settore delle infrastrutture per auto elettriche in Italia. Ha infatti sviluppato una soluzione di ricarica ad alta potenza che consente di ridurre drasticamente i tempi di sosta alla colonnina. Il suo sistema HYC1000, presentato lo scorso anno, è un sistema di ricarica decentralizzato che offre una potenza totale fino a un megawatt, gestita attraverso otto moduli da 125 kW posizionati all’interno di un cabinet dedicato.

Il nuovo HP Dispenser

Nelle prime fasi della commercializzazione, la potenza massima di 1.000 kW era erogabile solo attraverso il connettore MCS, pensato specificamente per i camion elettrici. La vera svolta è rappresentata dall’introduzione della colonnina HYC1000 con il nuovo HP Dispenser, che consente di erogare correnti superiori a 1.000 A e potenze fino a un Megawatt utilizzando un singolo connettore CCS, cioé lo standard diffuso per le autovetture. In questo modo, la ricarica delle auto elettriche compatibili sarà rapida quasi quanto un normale rifornimento di carburante.

Ricarica in 10 minuti

La colonnina è stata testata sul circuito di Nardò utilizzando due Mercedes AMG GT XX Concept. Secondo l’azienda, i veicoli compatibili potranno passare dal 10% all’80% della batteria in meno di 10 minuti. Questo risultato è però ottenibile solo su auto con un’architettura ad alta tensione, come la Zeekr 7 GT o la Denza Z9GT.

Non solo in Europa

Le ambizioni di Alpitropic non si limitano al mercato continentale: il nuovo HP Dispenser debutterà inizialmente in Europa, per poi sbarcare negli Stati Uniti e in Canada nel corso del 2027.