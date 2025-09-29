Nuove nomine in casa Stellantis: Joao Laranjo è il nuovo CFO

Stellantis ha annunciato la nomina di Joao Laranjo come nuovo Chief Financial Officer (CFO) del gruppo. La decisione è stata presa dopo la rinuncia, per motivi personali, di Doug Ostermann. Con questo cambio Laranjo entra a far parte del Leadership Team globale con effetto immediato. Avrà il compito di affrontare le sfide attuali del gruppo, che vanno dalla gestione della transizione verso l’elettrificazione al miglioramento delle performance finanziarie. Solo in Italia nel 2025 Stellantis ha registrato una riduzione del 26,9% della produzione.

Il profilo scelto da Stellantis

Chi è il nuovo CFO di Stellantis? Joao Laranjo vanta oltre vent’anni di esperienza in ambito finanziario, con una carriera iniziata in General Electric e proseguita in Fiat Chrysler Automobiles, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in America Latina e Nord America. Dopo una parentesi in Goodyear come responsabile finanziario per le Americhe, è rientrato in Stellantis nel 2025, preparandosi alla nomina attuale. Ha un MBA conseguito in Brasile e una formazione avanzata alla Wharton School.

Il CEO di Stellantis, Antonio Filosa, ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto da Laranjo negli ultimi quindici anni, sottolineandone la preparazione tecnica, l’approccio orientato ai risultati e la capacità di comprendere le dinamiche complesse del settore automotive. Allo stesso tempo, ha rivolto un ringraziamento a Doug Ostermann per il contributo offerto nel corso degli anni al gruppo e alle sue evoluzioni, prima in FCA e poi in Stellantis.

La società ha confermato che le previsioni finanziarie per il 2025, già comunicate nella conference call del 29 luglio, restano invariate. Nessun cambiamento è stato annunciato per quanto riguarda le strategie economiche in corso. Come da calendario, il gruppo pubblicherà i dati relativi alle consegne e ai ricavi del terzo trimestre il prossimo 30 ottobre.

La scelta di Joao Laranjo arriva in un momento delicato per Stellantis, che si trova a dover gestire una fase di profondo cambiamento nel settore automobilistico. La transizione dai motori a combustione ai veicoli elettrici, la pressione normativa sulle emissioni e l’evoluzione dei modelli di business rappresentano sfide complesse che richiedono un significativo cambiamento strategico. In questo contesto è stata scelta una figura esperta e già conosciuta all’interno del gruppo così da garantire stabilità, continuità operativa e capacità di adattamento ai nuovi equilibri globali.

