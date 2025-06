Skoda Octavia, Kodiaq e Superb Wagon: la gamma si aggiorna. Tutte le novità

La gamma Skoda si aggiorna con il nuovo Model Year 2026 e arrivano diverse novità per i modelli Octavia, Kodiaq e Superb Wagon. In particolare, viene migliorata la dotazione di serie per renderla ancora più completa. Entriamo più nei dettagli.

SKODA OCTAVIA 2026: LE NOVITÀ

SKODA KODIAQ E SUPERB 2026: LE NOVITÀ

Partiamo dalla Skoda Octavia , vera best seller della casa automobilistica del Gruppo Volkswagen. Per questo modello arriva un miglioramento delle. Skoda Octavia monta ora di serie ilper il monitoraggio del traffico laterale anche in fase di sorpasso, l’che integra il, adeguando la velocità alla segnaletica stradale e la funzione Crossroad Assist che frena attivamente nel caso di pericolo di collisione con un veicolo che si immette in carreggiata proveniente da una strada laterale. Inoltre, il sistema Turn Assist è ora in grado di innescare la frenata di emergenza sia nelle svolte a sinistra agli incroci in caso di rischio di collisione con traffico in direzione contraria sia durante la marcia rettilinea in caso di pericolo di collisione con un veicolo che tagli la strada svoltando a destra. Si aggiunge anche lo specchietto fotocromatico lato conducente.

MOTORI

Per quanto riguarda, invece, i modelli Skoda Kodiaq Superb , con il nuovo Model Year ricevono lo stessodi Octavia, così come comune ai tre modelli è il nuovo sensore radar sotto il pianale, che attiva la funzione Virtual Pedal del portellone posteriore, offrendo maggiore sensibilità e precisione anche in caso di sporcizia accumulata sotto il paraurti. Solo per la Superb Wagon, la Design Selection Lounge integra ora i sedili completamente elettrici ventilati con funzione di massaggio avanzata e supporto lombare regolabile elettricamente.

Piccole novità anche per i motori con il nuovo Model Year 2026. Per Skoda Octavia, Kodiaq e Superb Wagon, il MY26 prevede l’adeguamento delle motorizzazioni 2.0 TDI alla normativa EU6EB dalla settimana di produzione 28, mentre le vetture con motore 1.5 TSI mild-hybrid, a partire dalla settimana di produzione 36, saranno caratterizzate dal badge “Hybrid” sul portellone.