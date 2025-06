Aston Martin Valkyrie LEGO Technic, un'hypercar da oltre 700 mattoncini

Piacerà più ai ragazzi o ai loro papà? Non lo sappiamo ma quello che è certo è che il nuovo kit della LEGO Technic dedicato alla supercar Aston Martin Valkyrie farà divertire non poco e permetterà di realizzare una copia fedele della sportiva con i mattoncini colorati. Ne serviranno ben 707 per ricreare la Valkyrie, un modello che è in grado di offrire prestazioni elevatissime. Ricordiamo alcuni numeri. La supercar inglese dispone di un powertrain ibrido composto da un V12 di 6,5 litri in grado di superare gli 11.000 giri/min abbinato ad un motore elettrico. Complessivamente, a disposizione ci sono 1.155 CV (850 kW).

NON MANCA NULLA

Da 0 a 100 km/h servono meno di 3 secondi (2,5 secondi per passare da 0 a 60 miglia orarie). Se il modello originale è alla portata di pochi collezionisti visto il suo prezzo esorbitante, il modellino da costruire della LEGO Technic è invece alla portata di tutti e permette di realizzare un modellino della supecar da poter poi parcheggiare in bella vista su qualche mobile di casa.

Il kit è il frutto della collaborazione tra LEGO e la casa automobilistica inglese e permette di realizzare una copia della supercar che non si fa mancare proprio nulla. Per esempio, troviamo anche le portiere che si aprono ad ala di gabbiano, proprio come quelle dell’auto vera. Sul tetto è poi posizionata una sorta di piccola rotella che permette di far sterzare le ruote.



PREZZO

Il cofano si può poi aprire per poter ammirare unadell’Aston Martin Valkyrie. Curiosità, il motore non è solo una copia in scala realizzata con i mattoncini colorati della LEGO. Infatti,davvero all’interno dei cilindri.

Insomma, un lavoro molto attento non solo per replicare le forme della supercar inglese ma anche per mettere in mostra alcune delle sue più interessanti caratteristiche tecniche. Quanto costa il set LEGO Technic dedicato alla supercar Aston Martin Valkyrie? 59,99 euro.