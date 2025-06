Skoda Enyaq Coupé RS, il SUV sportivo da 340 CV debutta in Italia. Ecco i prezzi

Presentata poco meno di un mese fa, per la Skoda Enyaq Coupé RS è arrivato il momento di entrare ufficialmente nel listino italiano. La versione più sportiva del SUV elettrico arriva quindi ufficialmente in Italia dove può essere ordinata. Rispetto a quanto annunciato durante la presentazione della versione RS, nel nostro Paese sarà disponibile solamente con la carrozzeria Coupé. Ricordiamo le principali caratteristiche di questo modello.

ESTERNI: LOOK PIÙ SPORTIVO

INTERNI

Skoda Enyaq Coupé RS si caratterizza per disporre di unoche rende il suo. Per esempio, troviamo i caratteristici, che includono le cornici dei finestrini laterali, le barre sul tetto, le scritte sul cofano e sul portellone e le calotte degli specchietti retrovisori. Anche il paraurti anteriore e il paraurti posteriore che presentano una striscia catarifrangente a tutta larghezza sono specifici per i modelli RS. Sui passaruota anteriori troviamo pure i badge RS. Icon nuovi inserti neri opachi sono proposti di serie.

MOTORE, PRESTAZIONI E AUTONOMIA

della Enyaq è stato personalizzato per riflettere il DNA più sportivo del nuovo modello. Per esempio, gli interni sportivi sono caratterizzati daicon appoggiatesta integrato, con quello del conducente dotato di memoria e funzione di massaggio. Il volante a tre razze riscaldato ha il badge RS e i paddle per la selezione dell’intensità della frenata rigenerativa. Per il modello sono proposte: laprevede rivestimenti in pelle sintetica scamosciata con impunture a losanghe a contrasto. La, prevede rivestimenti estesi in pelle con impunture tono su tono.

Nuova Skoda Enyaq Coupé RS poggia sulla piattaforma MEB e può contare su di un doppio motore elettrico che permette, quindi, di arrivare a disporre pure della trazione integrale. La potenza di sistema arriva ae parlando delle prestazioni, per passare. La velocità massima è limitata elettronicamente a

Il tutto è alimentato da una batteria con una capacità di 84 kWh lordi (79 kWh netti) che può essere ricaricata in corrente continua fino ad una potenza di picco di 185 kW. Skoda Enyaq Coupé RS ha un’autonomia dichiarata nel ciclo WLTP pari a 551/568 km, pari a un consumo minimo/massimo dichiarato in 15,6/16,2 kWh/100 km.

Dal punto di vista tecnico, la variante RS è caratterizzata dalla presenza dello sterzo progressivo a incidenza variabile e da un nuovo impianto frenante che prevede all’anteriore dischi più ampi e pinze e doppio pistoncino. L’assetto ribassato è stato rivisto nella taratura degli ammortizzatori. Il sistema di controllo elettronico delle sospensioni è disponibile in opzione.

PREZZO

Quanto costa la nuova Skoda Enyaq Coupé RS in Italia? I prezzi partono da 57.400 euro.