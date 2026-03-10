Saic Z7, la replica cinese della Taycan che costa meno della metà

Non è la prima volta che un’auto cinese finisce sotto i riflettori per la somiglianza con una Porsche Taycan. Era già successo con la Xiaomi SU7. Ora tocca alla Saic Z7, sviluppata nell’ambito della collaborazione tra Huawei e SAIC sotto il progetto HIMA, che già dai primi teaser mostrava con chiarezza le proprie fonti di ispirazione. Nel frattempo i dettagli tecnici sono stati definiti, e il quadro che emerge è più interessante di quanto la sola questione estetica lasciasse intuire.

Caratteristiche e prestazioni

La Saic Z7 è una berlina fastback di circa 5 metri con tetto basso e arcuato, linea dei finestrini affusolata, maniglie a filo della carrozzeria e una fascia luminosa che attraversa tutta la coda. Il profilo condivide con la Taycan il tetto fastback spiovente, i passaruota posteriori pronunciati e la barra luminosa a piena larghezza. Il frontale è chiuso, soluzione comune nelle auto elettriche, con i fari a sorgente dot-matrix che al primo sguardo richiamano quelli della sportiva tedesca, pur con dettagli propri. Sul tetto è presente un sensore LiDAR integrato aerodinamicamente nella carrozzeria (assente su qualsiasi Porsche) che servirà alle funzionalità di guida assistita Qiankun ADS 4.0 sviluppate da Huawei.

Accanto alla berlina debutta anche la Z7T, variante shooting brake e prima station wagon dell’intero ecosistema HIMA. Il riferimento alla Taycan Sport Turismo, in questo caso, è ancora più diretto. La Z7T è stata presentata nelle colorazioni Evening Mountain Green e Amber Gold-Green, con pinze dei freni rosse e maniglie a filo della carrozzeria.

Gli interni includono uno schermo centrale orientabile che si inclina automaticamente verso il guidatore, un display dedicato al passeggero e, sempre sul lato passeggero, un vano portaoggetti con base magnetica. Il quadro strumenti è sottile e orizzontale con il volante a tre razze.

Autonomia sopra i 700 km

La piattaforma è la Tuling di Huawei, con architettura elettrica a 800 V e sistema di controllo dinamico XMC. La variante a trazione integrale spinge fino a 385 kW di potenza combinata, con una coppia che supera i 700 Nm. Lo 0-100 km/h viene coperto in 3,9 secondi. L’autonomia dichiarata nel ciclo CLTC supera i 700 km. Confermata anche una versione a trazione posteriore, i cui dati di potenza non sono ancora stati resi noti. Per la Z7T si prevede un sistema puramente elettrico con batterie da 80 kWh in configurazione RWD e da 100 kWh in quella AWD.

In Cina la Z7 dovrebbe posizionarsi in una fascia compresa tra 250.000 e 350.000 yuan, pari a circa 36.000 e 50.000 euro al cambio attuale, contro i circa 918.000 yuan richiesti per la Porsche Taycan sullo stesso mercato, equivalenti a circa 133.000 euro. In pratica, con il prezzo di una Taycan se ne comprano tre o quattro di Z7. Il debutto ufficiale è fissato per il 31 marzo 2026. Da quel momento si saprà se le prestazioni saranno in linea con il prezzo.