Noleggio furgoni a prezzo scontato fino al 31 marzo con Locauto

I dettagli dell'offerta di noleggio furgoni Van Mese Business della compagnia italiana Locauto: tutto quello da sapere.

Federico Pisanu
Pubblicato il 10 mar 2026

Le aziende e i titolari di Partita IVA che hanno bisogno di noleggiare un furgone per almeno un mese possono prendere in considerazione Van Mese Business, la tariffa mensile della compagnia di autonoleggio italiana Locauto. Nell’ambito dell’ultima promozione, infatti, fino al 31 marzo è disponibile uno sconto del 10% per tutti i noleggi con ritiro entro la fine dell’anno.

La tariffa include 4.000 chilometri al mese (volendo si può scegliere un chilometraggio più alto), oneri ferroviari e aeroportuali ove applicabili, la protezione Securvan che elimina del tutto la responsabilità furto e riduce la responsabilità danni, la guida in pool +3 e, infine, il già citato 10% di sconto sulla tariffa standard.

L’offerta prevede una durata minima di 30 giorni, di conseguenza se la riconsegna del veicolo avviene prima non vi è alcun rimborso. Al contrario, se si sceglie di prolungare il noleggio per più di 30 giorni basterà avvisare l’ufficio dove si è ritirato il furgone, il quale prolungherà da subito il contratto mantenendo inalterato il canone giornaliero.

Per pagare il noleggio occorre presentare una carta di credito intestata al titolare del contratto e al conducente stesso. Al primo pagamento vengono fatturati i primi 30 giorni, mentre ad ogni scadenza i 30 giorni successivi.

Tornando ai chilometri inclusi nella tariffa, se 4.000 km al mese sono ritenuti insufficienti è sempre possibile scegliere una soglia superiore: 6000 km (che corrispondono a 200 km al giorno) o 8.000 km (l’equivalente di 267 km al giorno). Nell’eventualità si percorrano più chilometri rispetto a una delle tre opzioni disponibili, il costo extra verrà saldato alla chiusura del noleggio.

Infine, vi ricordiamo che la promozione del 10% di sconto scade il prossimo 31 marzo. Maggiori informazioni al riguardo sono consultabili alla pagina dedicata alla tariffa Van Mese Business del sito ufficiale di Locauto, raggiungibile tramite il link posizionato qui sotto.

