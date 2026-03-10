Ruota di scorta, perché le auto moderne hanno smesso di averla

Ormai da qualche anno le auto non hanno più la ruota di scorta. Una scelta, ovviamente, non casuale ma ben precisa e portata avanti dai costruttori di automobili. Le motivazioni ci sono, ma non tutti gli automobilisti sembrano condividerle. In fondo, per chi era abituato ai bei tempi che furono, è un dispiacere.

Perché non c’è più la ruota di scorta nel bagagliaio

I motivi sono sostanzialmente tre. Il primo è il peso. Una ruota completa di cerchio e pneumatico arriva a pesare tra i 15 e i 20 kg, una massa che i costruttori preferiscono eliminare per migliorare l’efficienza complessiva del veicolo. In un contesto normativo europeo sempre più esigente sul fronte delle emissioni, ogni chilogrammo risparmiato contribuisce ad avvicinare i parametri ai limiti richiesti dai regolamenti.

Il secondo motivo riguarda lo spazio. Le auto moderne devono ospitare una quantità crescente di componenti, dai sistemi di sicurezza avanzati alle centraline elettroniche, fino alle batterie dei modelli ibridi e full electric. Si tratta di componenti che occupano spazio. Recuperare il vano altrimenti destinato alla ruota di scorta permette ai progettisti di guadagnare volume utile nel bagagliaio o di facilitare l’integrazione di queste tecnologie senza compromettere le dimensioni esterne del veicolo.

Il terzo motivo è l’evoluzione degli pneumatici stessi. Le gomme run-flat, progettate per continuare a viaggiare anche dopo una foratura per alcuni chilometri, hanno ridotto la necessità di una sostituzione immediata su strada. Bisogna poi considerare l’introduzione e la diffusione dei kit di emergenza, composti da compressore e liquido sigillante, che molte case automobilistiche forniscono di serie o come optional in sostituzione della ruota tradizionale. Insomma, oggi si potrebbe (più o meno) fare tranquillamente a meno della ruota di scorta.

Resta per chi la vuole

Su alcuni modelli, comunque, resta disponibile come optional (a pagamento). Ma la sua presenza di serie nella dotazione standard è diventata l’eccezione, non la regola. La scelta, per quanto motivata, non è sempre condivisa da chi ogni giorno guida la propria auto sulle strade italiane.

Molti automobilisti, infatti, continuano a percepire la ruota di scorta come una sicurezza, molto più dei kit di emergenza. Anche perché la vicinanza di un centro assistenza, soprattutto su percorsi extraurbani, non è così scontata. È un cambiamento, quello delle ruote di scorta nel bagagliaio delle auto, probabilmente irreversibile. Ma come spesso accade convincere gli automobilisti richiede più tempo di quanto i costruttori abbiano previsto.