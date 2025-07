Renault Rafale Présidentiel: il nuovo simbolo a quattro ruote della Repubblica Francese

Sofisticata, potente e su misura per la più alta carica dello Stato. La Renault Rafale Présidentiel è molto più di un’auto. È il risultato di una visione precisa: quella di un veicolo capace di accompagnare il Presidente della Repubblica Francese nei suoi spostamenti ufficiali, garantendo sicurezza, comfort, riservatezza e, “ça va sans dire", un’eleganza tutta francese. Basata sulla versione Hyper Hybrid E-Tech 4×4 da 300 cavalli della Rafale, questa vettura rappresenta l’incontro tra tecnologia avanzata, sostenibilità e artigianato di altissimo livello. Il tutto a rinnovare una partnership storica, che lega Renault all’Eliseo da oltre un secolo.

Blu, bianco, rosso… e blindata

A vederla da fuori, lasi distingue subito per la tinta esclusiva, arricchita da micro-glitter tricolori che brillano alla luce del sole. I dettagli patriottici, però, non sono ostentati: la, piccoli badge tricolori adornano le portiere anteriori, e i portabandiera sono a scomparsa, pronti ad emergere solo quando richiesto dal protocollo.

Ma sotto questa carrozzeria sobria si cela una meccanica impressionante. La vettura è stata blindata e allungata, mantenendo intatta l’eleganza delle linee grazie a materiali compositi leggeri ma resistenti. Il telaio e le sospensioni sono stati ricalibrati per compensare il peso della protezione, garantendo una guida fluida e stabile, anche nel traffico urbano. Completano il pacchetto i cerchi da 20” “Chicane”, con pneumatici Michelin quattro stagioni e sistema a quattro ruote sterzanti, per assicurare manovrabilità, agilità e sicurezza in ogni contesto.

Dentro, è un ufficio



Salendo a bordo, si entra in un vero e proprio ufficio mobile, progettato per rispondere alle esigenze del Capo dello Stato. Ogni spazio è stato pensato con cura, con una disposizione su misura che mette al centro funzionalità ed ergonomia. L’isolamento acustico è stato potenziato per garantire conversazioni riservate, mentre il controllo termico dell’abitacolo è stato ottimizzato per mantenere una temperatura interna sempre ideale. Qui, ogni dettaglio racconta l’importanza del ruolo presidenziale.

Un progetto tricolore, frutto di tre mani sapienti



Questa Renault Rafale è il frutto di un lavoro corale. Da una parte ci sono i team dell’Eliseo, con le loro richieste di sicurezza, protocollo e praticità. Dall’altra gli ingegneri e designer di Renault, che hanno tradotto queste esigenze in un progetto concreto. Infine, ci sono gli artigiani francesi. Maestri del dettaglio, portatori di un saper fare che è patrimonio nazionale. Pensata per il Presidente, certo. Ma pronta ad accogliere anche ospiti di Stato e personalità internazionali, la Rafale Présidentiel è una vera ambasciatrice su ruote dell’eccellenza francese.

Tra i dettagli che lasciano senza fiato, spicca il raffinato utilizzo del marmo nero “Noir Grand Antique” dei Pirenei, un materiale inedito per il settore auto. Grazie alla sapienza dell’azienda Minéral Expertise, questo marmo è stato adattato alle superfici interne. Lo si trova attorno alla consolle posteriore e sulla plancia, in un equilibrio perfetto tra lusso e solidità. A dialogare con la pietra, c’è il legno di faggio scuro lavorato da Ludovic Avenel, ebanista d’arte parigino. Le piastre di comando dei sedili posteriori sono impreziosite da intarsi artigianali che aggiungono calore e contrasto all’eleganza del marmo. È un mix di materiali che racconta l’anima della République: solida, elegante, viva.

Sedili che parlano francese





Le sellerie sono realizzate dagli atelier interni di Renault. La pelle, selezionata con cura, è colorata con pigmenti unici, mentre le cuciture blu sono perfettamente allineate alla palette ufficiale della Repubblica. I poggiatesta riportano, incisi al laser, gli stemmi francesi: scudo, fascio littorio, rami di quercia e ulivo. E non mancano tasche integrate nei sedili anteriori per la funzionalità quotidiana.

Una delle sfide principali è stata l’integrazione della ventilazione nei sedili posteriori, operazione riuscita grazie a un lavoro ingegneristico minuzioso che ha rispettato estetica e comfort. E, come tocco finale: aprendo le portiere anteriori, compare il monogramma “RF” luminoso sugli schienali dei sedili anteriori. Un dettaglio che non si dimentica. Nel cuore della zona posteriore, una consolle centrale personalizzata funge da centro operativo per le attività presidenziali. Progettata da Renault e Centigon, è stata realizzata da Design & Solution, specialista nella prototipazione automobilistica. Rivestita in Alcantara e progettata per durare, questa consolle combina ergonomia, tecnologia integrata e qualità percepita. A garantire il lato sicurezza ci ha pensato Centigon France, leader europeo nella blindatura di veicoli speciali. Con oltre 75 anni di esperienza, l’azienda ha saputo integrare la protezione richiesta mantenendo design e prestazioni al massimo livello.

Renault e l’Eliseo: 105 anni di storia in movimento

Dal 1920, Renault è il fornitore d’auto della Presidenza. Tutto cominciò con la, simbolo del lusso alla francese, scelta da. Da allora,, scegliendo modelli come Reinastella,e molte altre. Una tradizione che dura da più di un secolo, fatta di aggiornamenti tecnologici, blindature sempre più avanzate e un occhio costante alla rappresentatività. Renault, in questo percorso, non ha solo fornito veicoli. Ha contribuito a scrivere la storia della Repubblica su quattro ruote.