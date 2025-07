Porsche Macan: raggiunto 1 milione di unità prodotte. Ecco la versione celebrativa

La scorsa settimana, lo stabilimento Porsche di Lipsia ha raggiunto un traguardo importante: la produzione del milionesimo esemplare di Macan. Questo SUV compatto, in produzione nella città dal 2013, ha conquistato un ampio consenso a livello globale. Solo nell’anno fiscale 2024, sono stati consegnati ben 82.795 veicoli ai clienti di tutto il mondo.

Secondo quanto riportato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di Porsche Leipzig GmbH, Gerd Rupp, “la Macan è indissolubilmente legata a Lipsia". Si tratta di un modello che per il marchio è stato simbolo di crescita e cambiamento.

Nel lontano 2011 fu presa la decisione di scegliere Lipsia come sede di produzione della Porsche Macan, portando l’ex impianto di assemblaggio ad una grande espansione, dovendosi trasformare in una fabbrica completa con carrozzeria e verniciatura proprie. Questo processo contribuì all’ottenimento di 1.500 nuovi posti di lavoro facendo diventare Porsche, stando alle parole di Rupp, “uno dei principali datori di lavoro della Germania centrale".



Nel 2024 è arrivata la seconda generazione della Macan, dotata di un. Lo stabilimento si trova attualmente in una fase di continua espansione, con l’introduzione di una nuova carrozzeria e di un impianto di produzione di assali. Oggi, lo stabilimento si occupa della produzione di veicoli con tre differenti tipologie di propuslione:con un elevato grado di flessibilità, su un’unica linea di produzione.

Il veicolo celebrativo per l’importante traguardo raggiunto è una Macan 4 nell’inconfondibile colorazione Frozen Blue Metallic. Tra le dotazioni principali si trovano interni in pelle bicolore nero e gesso, sedili sportivi, volante sportivo, head-up display con tecnologia di realtà aumentata e tetto panoramico.

Grazie alla potenza massima raggiunta in overboost si arriva a 300 kW (408 CV) e permette di accelerare da 0 a 100 km/h in 5,2 secondi, per raggiungere una velocità massima di 220 km/h. Il modello può contare su una batteria ad alto voltaggio con una capacità energetica lorda di 100 kWh, che consente di percorrere fino a 612 km (WLTP). La ricarica può essere effettuata in DC a 270 kW su colonnine compatibili ad 800 volt e permette di ricaricare la batteria dal 10% all’80% in circa 21 minuti.



La consegna speciale di questo veicolo è avvenuta a, imprenditore 62enne di Kiel, il quale ha ricevuto oggi la sua nuova Macan presso ildi Lipsia, direttamente all’interno dello stabilimento. Entusiasta per il mix di sportività e funzionalità del veicolo, ha anche partecipato a un, guidando un modello identico sotto la supervisione di un istruttore.Aperto nel 2002 come secondo polo produttivo dopo Stoccarda-Zuffenhausen, lo stabilimento Porsche di Lipsiae produce i modelli Macan e Panamera. In passato vi sono stati realizzati anche il Cayenne e la leggendaria Carrera GT. Il sito ospita inoltre un Porsche Experience Center con pista e percorso Offroad. Riconosciuto per efficienza e sostenibilità, ha ricevuto premi come il “Lean and Green Management Award" e “Factory of the Year".