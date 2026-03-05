Renault Bridger, pronto al debutto il concept del nuovo crossover compatto

C’è un segmento che l’Europa ha perso e non ha mai davvero rimpiazzato. Quando la Suzuki Jimny è uscita di scena dal mercato europeo, il posto dei SUV compatti, robusti e sotto i quattro metri è rimasto sostanzialmente vuoto. Renault si prepara a occuparlo con il concept Bridger, che il marchio francese presenterà il 10 marzo 2026. Peccato che non arriverà nel Vecchio Continente..

Cosa sappiamo sul Renault Bridger

Il 10 marzo 2026, durante la giornata strategica del gruppo, Renault svelerà il concept Bridger, un crossover dalla silhouette squadrata e dall’anima utilitaria. I teaser mostrano un cofano corto, passaruota posteriori allargati, un fanale LED verticale sul bordo della carrozzeria e una ruota di scorta sul portellone. Una forma che richiama la Suzuki Vitara degli anni Novanta nella sua configurazione a tre porte, anch’essa sotto i quattro metri, e che inevitabilmente evoca il vuoto lasciato dalla Jimny nel mercato europeo. La lunghezza si attesta sotto i quattro metri, contro i 4,1 metri della Renault 4 e i 4,3 metri della Dacia Duster.

Il modello di produzione sarà progettato e sviluppato in India, probabilmente assemblato nello stabilimento Renault di Chennai. Nel mercato indiano il Bridger si collocherebbe sotto il Renault Kiger, un crossover che misura anch’esso poco meno di quattro metri. Il Bridger sarà venduto esclusivamente in India, Africa e Medio Oriente, mercati in cui la penetrazione dei veicoli elettrici è ancora molto bassa. Per questo il powertrain sarà esclusivamente termico, con ogni probabilità le stesse soluzioni Mild Hybrid e Full Hybrid già adottate dalla nuova Duster di produzione indiana.

Perché Bridger

Il nome non è, ovviamente, casuale. Renault ha spiegato che Bridger deriva dalla parola inglese “bridge” e che è stato scelto perché evoca robustezza, connessione e collegamento. Appartiene alla stessa famiglia di nomi inglesi che include Duster, con una vocazione internazionale dichiarata. Il nome dovrebbe passare direttamente dal concept alla produzione.

Il Bridger rientra in una strategia più ampia di Renault. Il marchio francese ha annunciato a inizio anno un piano da circa 2,6 miliardi di euro (2,2 miliardi di sterline) per crescere in modo significativo al di fuori dell’Europa. Nell’ambito di questa offensiva internazionale il gruppo aveva già presentato il concept Niagara, che anticipa un pick-up fuoristrada destinato al mercato nel 2027. Si tratta di prodotti sviluppati localmente, pensati per mercati con esigenze e preferenze molto diverse da quelle europee.