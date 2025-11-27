Catene e calze da neve: ecco le ultime offerte del Black Friday da prendere in considerazione

Non tutti gli inverni sono uguali. C’è chi per lavoro o esigenze personali deve regolarmente percorrere strade innevate o con il rischio di ghiaccio e chi, invece, può essere colto di sorpresa da una nevicata improvvisa nel tragitto tra casa e il posto di lavoro. Situazioni diverse che richiedono dotazioni invernali differenti. Se dal 15 novembre al 15 aprile l’obbligo delle dotazioni invernali vale per tutti, ciascun automobilista ha la necessità di affidarsi o alle catene da neve o alle calze. O a entrambe. In queste ultime ore del Black Friday di Amazon ci sono offerte da prendere seriamente in considerazione.

Cosa scegliere tra catene e calze da neve

Quando le condizioni meteo cambiano in fretta e si affrontano percorsi diversi ogni giorno, il rischio è trovarsi impreparati su una salita ghiacciata o un tratto innevato. Non sempre si tratta di un viaggio in montagna, anche una deviazione fuori città, una trasferta di lavoro o una strada secondaria al ritorno verso casa possono rivelarsi problematici se manca il giusto equipaggiamento.

Le catene da neve in metallo restano il riferimento principale per quel che riguarda la robustezza e l’aderenza sulla strada. Da questo punto di vista il set Goodyear, in offerta su Amazon a meno di 30€, è una soluzione ideale per percorrere tragitti più lunghi. Sono un modello adatto anche per i furgoni, grazie alla compatibilità con ABS ed ESP. Realizzate in acciaio inox con tenditore automatico, queste catene garantiscono affidabilità su tratti impegnativi, dove la tenuta è fondamentale e le temperature rigide rendono il fondo particolarmente insidioso.

Chi cerca una soluzione rapida e leggera, più da emergenza improvvisa, le calze da neve in tessuto rappresentano un’alternativa interessante. Le Goodyear Star Gripper, in offerta con il 27% di sconto, sono uno strumento decisamente pratico. Omologate in tutta Europa e progettate per coprire pneumatici fino a 22”, si montano in pochi minuti, non producono vibrazioni, sono riutilizzabili e particolarmente utili su veicoli con passaruota stretti dove le catene tradizionali non entrano. La guida risulta più silenziosa e confortevole, ideale per chi affronta brevi tratti cittadini o collinari con neve improvvisa.

In prospettiva di un inverno incerto, per chi viaggia molto in auto avere entrambe le soluzioni a bordo consente di scegliere in base alla situazione del momento. Le catene come equipaggiamento stabile per i lunghi tragitti, mentre le calze come supporto d’emergenza o per situazioni meno estreme ma comunque rischiose.

Con le ultime offerte di questo Black Friday si può affrontare con maggiore sicurezza il prossimo inverno.