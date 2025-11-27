Cerca

Con Locauto sconti fino al 20% sul noleggio auto e niente coda al banco

L'adesione al programma fedeltà MyLocauto Friends consente di ottenere fino al 20% di sconto sul noleggio auto e furgoni.

Con Locauto sconti fino al 20% sul noleggio auto e niente coda al banco
Vai ai commenti
Federico Pisanu
Federico Pisanu
Pubblicato il 27 nov 2025

Per chi è alla ricerca di un servizio di noleggio auto in Italia scontato, segnaliamo la compagnia di autonoleggio Locauto, storico marchio del settore qui nel nostro Paese. Al di là delle tariffe concorrenziali, il noleggio auto con Locauto conviene per altri due validi motivi: lo sconto fino al 20% tramite l’adesione al programma fedeltà MyLocauto Friends e il servizio Smart Check-in, che consente di saltare la coda al banco e di ritirare l’auto assegnata direttamente al parcheggio.

Pagina iniziale Locauto

ingrandisci immagine

L’iscrizione a MyLocauto Friends è gratuita e avviene all’interno della sezione dedicata della propria area riservata Locauto. Tre i livelli di fedeltà attualmente presenti: Beginner, Enthusiast, Expert. In base al numero di noleggi effettuati nell’arco dei 365 giorni precedenti, a ogni utente viene assegnato un determinato livello: a un livello più alto corrisponde uno sconto maggiore.

Ecco una breve panoramica che riepiloga gli sconti destinati a ciascun livello:

  • Beginner (da 0 a 3 noleggi in un anno): 10% di sconto sulle tariffe standard orarie e giornaliere
  • Enthusiast (da 4 a 6 noleggi in un anno): 15% di sconto sulle tariffe standard orarie e giornaliere
  • Expert (dopo 6 noleggi in un anno): 20% di sconto sulle tariffe standard orarie e giornaliere

In ogni livello è inoltre incluso il servizio Smart Check-in, che consente a ciascun viaggiatore di ritirare la propria auto a noleggio senza dover fare la fila all’ufficio prenotazioni. Grazie allo Smart Check-in, quindi, è possibile recarsi direttamente al parcheggio, firmare il contratto e partire.

Pagina iniziale Locauto

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
Ti potrebbe interessare:
Offerta Black Friday Mazda: extra sconti e tasso al 3,99% sul finanziamento
Offerte e Promozioni
1
Locauto snellisce il noleggio auto: sconto immediato dalla prima prenotazione
Offerte e Promozioni
7
Come proteggere moto e scooter da pioggia, neve, polvere e graffi
Offerte e Promozioni
Con il Black Friday il compressore portatile Bosch è in offerta a meno di 50€
Offerte e Promozioni
Commenti Regolamento
La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.

La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.