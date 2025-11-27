Con Locauto sconti fino al 20% sul noleggio auto e niente coda al banco

Per chi è alla ricerca di un servizio di noleggio auto in Italia scontato, segnaliamo la compagnia di autonoleggio Locauto, storico marchio del settore qui nel nostro Paese. Al di là delle tariffe concorrenziali, il noleggio auto con Locauto conviene per altri due validi motivi: lo sconto fino al 20% tramite l’adesione al programma fedeltà MyLocauto Friends e il servizio Smart Check-in, che consente di saltare la coda al banco e di ritirare l’auto assegnata direttamente al parcheggio.

L’iscrizione a MyLocauto Friends è gratuita e avviene all’interno della sezione dedicata della propria area riservata Locauto. Tre i livelli di fedeltà attualmente presenti: Beginner, Enthusiast, Expert. In base al numero di noleggi effettuati nell’arco dei 365 giorni precedenti, a ogni utente viene assegnato un determinato livello: a un livello più alto corrisponde uno sconto maggiore.

Ecco una breve panoramica che riepiloga gli sconti destinati a ciascun livello:

Beginner (da 0 a 3 noleggi in un anno): 10% di sconto sulle tariffe standard orarie e giornaliere

sulle tariffe standard orarie e giornaliere Enthusiast (da 4 a 6 noleggi in un anno): 15% di sconto sulle tariffe standard orarie e giornaliere

sulle tariffe standard orarie e giornaliere Expert (dopo 6 noleggi in un anno): 20% di sconto sulle tariffe standard orarie e giornaliere

In ogni livello è inoltre incluso il servizio Smart Check-in, che consente a ciascun viaggiatore di ritirare la propria auto a noleggio senza dover fare la fila all’ufficio prenotazioni. Grazie allo Smart Check-in, quindi, è possibile recarsi direttamente al parcheggio, firmare il contratto e partire.