Nuova Xiaomi YU7 GT, il SUV elettrico ad alte prestazioni è già pronto al debutto?

Domani 25 settembre, Lei Jun, fondatore e numero uno di Xiaomi, terrà il suo discorso annuale. Secondo la stampa cinese, si parlerà anche di auto e dei progressi effettuati in questo ambito dal colosso dell’elettronica. Si dice che potrebbe essere l’occasione per l’azienda di presentare la nuova Xiaomi YU7 GT, versione ad altissime prestazioni del SUV elettrico, modello che abbiamo già visto protagonista di alcune foto spia al Nürburgring. Non c’è ovviamente la certezza che già domani scopriremo tutti i segreti di questo modello ma l’azienda ha sottolineato l’importanza dei veicoli ad alte prestazioni nella sua strategia automobilistica in crescita, suggerendo che ulteriori annunci saranno probabili nel prossimo futuro. Oltre alla YU7 GT, Xiaomi potrebbe approfondire il tema dell’aumento della produzione e magari fornire qualche indicazione sui nuovi modelli che arriveranno dei prossimi anni. Fortunatamente non bisognerà attendere troppo per scoprirlo.

XIAOMI YU7 GT: 3 MOTORI E OLTRE 1.000CV

Di questo modello al momento non sappiamo molto. Le foto spia hanno permesso di osservare una vettura ancora camuffata con pellicole a coprire la carrozzeria. Tuttavia, è stato possibile osservare parafanghi anteriori e posteriori più svasati per consentire una carreggiata più ampia, cerchi in lega più grandi con pneumatici Pirelli P Zero Trofeo RS e un impianto frenante maggiorato carboceramico con pinze di colore giallo. L’altezza da terra, inoltre, sembrava inferiore a quella della versione standard del SUV.

In attesa di conferme, si pensa che il powertrain possa essere strettamente derivato da quello della Xiaomi SU Ultra. Se fosse davvero così la Xiaomi YU7 GT potrà contare 3 motori elettrici per una potenza di sistema superiore ai 1.500 CV. Che possa puntare al record del circuito tedesco per la categoria SUV? Se le specifiche saranno confermate, avrebbe tutte le carte in regola per farlo. A questo punto non si può fare altro che attendere ancora poco e scoprire se Lei Jun presenterà oppure no la versione ad alte prestazioni del SUV elettrico.

