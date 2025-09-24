Lamborghini 101FT, lusso e potenza per il nuovo esclusivo yacht

Non solo supercar per Lamborghini. La casa automobilistica fa infatti una nuova incursione nel mondo della nautica presentando Lamborghini 101FT, un lussuoso yacht realizzato da Tecnomar con cui l’azienda collabora già da diversi anni, dopo il lancio del Tecnomar for Lamborghini 63, che rendeva omaggio all’anno di fondazione della Casa di Sant’Agata Bolognese.

LUSSO ESTREMO

Il nuovo yacht è un prodotto esclusivo. Lungo cica 30 metri, è stato progettato per rappresentare la sintesi perfetta tra due realtà che hanno rappresentano l’eccellenza del Made in Italy. Il progetto, nato dalla sinergia delle due aziende e contraddistinto dall’alto valore tecnologico e di design, è stato concepito con l’obiettivo di “creare un’esperienza unica ed irripetibile per chi guida lo yacht, così come accade per i clienti Lamborghini“.

Le parole chiave della nuova Lamborghini 101FT? Lusso, design e innovazione. Il design dello yacht presenta alcuni richiami ad alcuni dei più iconici modelli della Casa di Sant’Agata Bolognese. Ad esempio, gli esterni si ispirano alla nuova few off Fenomeno, modello in edizione limitata, presentata in anteprima mondiale ad agosto alla Monterey Car Week. A ricordare questa supercar oltre al colore (Giallo Crius), ci sono anche i fari anteriori e posteriori, che prendono spunto dal taglio di quelli utilizzati sulla Fenomeno. Anche la plancia di comando dello yacht è una chiara ispirazione alle vetture Lamborghini, in particolare alla Temerario. Gli interni richiamano quelli dei modelli della Casa di Sant’Agata Bolognese, relativamente a colori, cuciture e forme.

SPECIFICHE TECNICHE

Parlando delle caratteristiche dello yacht, può accogliere fino ae dispone di tre cabine per l’equipaggio. Lamborghini 101FT è equipaggiato con, abbinati a tre eliche di superficie, che gli permettono di raggiungere una velocità massima di 45 nodi (circa 83 km/h) e una velocità di crociera di 35 nodi (circa 65 km/h). Queste prestazioni sono supportate da una potenza totale die da due generatori da 35 kW. Tale esclusiva imbarcazione si potrà ammirare al Monaco Yacht Show. Il modello definitivo scenderà in acqua nel 2027.