Nuova Tesla Model Y Performance: dopo l'Europa, arriva negli Stati Uniti

La nuova Tesla Model Y Performance aveva fatto il suo debutto in Europa alla fine del mese di agosto. Adesso, la versione più sportiva del SUV elettrico dell’azienda di Elon Musk è stata lanciata ufficialmente anche negli Stati Uniti dove può già essere ordinata.

PIÙ POTENTE E VELOCE

Le novità di questo modello le conosciamo già. Ci sono alcuni ritocchi al design che permettono di rendere il look del SUV elettrico più aggressivo. Davanti infatti possiamo notare come il paraurti sia stato ridisegnato, adesso più elaborato, con nuove prese d’aria. Dietro, invece, possiamo osservare la presenza di uno spoiler maggiormente pronunciato e di un nuovo diffusore. L’assetto è stato ovviamente abbassato e la nuova Tesla Model Y Performance adotta cerchi Arachnid 2.0 da 21 pollici. Nuove pure le sospensioni con un setup specifico. Novità anche per l’abitacolo. Dentro troviamo rivestimenti in fibra di carbonio, sedili sportivi Performance per la prima fila con supporto per le cosce, riscaldamento e ventilazione e un display per l’infotainment da 16 pollici.

Negli Stati Uniti, Tesla dichiara un’accelerazione da 0 a 60 miglia orarie (96 km/h) in 3,3 secondi, una velocità massima di 155 miglia orarie (250 km/h) e un’autonomia secondo il ciclo EPA di 306 miglia (492 km). A titolo di confronto, in Europa la nuova Tesla Model Y Performance accelera da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi e raggiunge una velocità massima di 250 km/h. L’autonomia secondo il ciclo WLTP è di 580 km. Il powertrain ovviamente presenta sempre un doppio motore e c’è quindi la trazione integrale.

PREZZO

Negli Stati Uniti, la nuova Tesla Model Y Performance si può acquistare a 57.490 dollari (in Italia 61.990 euro). Curiosità, Tesla ha messo in vendita la nuova Model Y Performance nella giornata di ieri 30 settembre a poche ore dalla scadenza del credito d’imposta di 7.500 dollari, incoraggiando i clienti ad effettuare subito l’ordine per poter approfittare del bonus.