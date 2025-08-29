Questa è la nuova Tesla Model Y Performance: caratteristiche e prezzo del SUV elettrico sportivo

Dopo aver visto molteplici foto spia finalmente ci siamo, la nuova Tesla Model Y Performance ha fatto il suo debutto sul configuratore italiano e quindi abbiamo la possibilità di scoprire tutte le sue caratteristiche. Il nuovo modello può essere già ordinato nel nostro Paese.

NUOVA TESLA MODEL Y PERFORMANCE: CARATTERISTICHE

Già le foto spia avevano permesso di capire che la versione più sportiva del SUV elettrico avrebbe introdotto alcuni ritocchi al look per renderlo più aggressivo. Tesla parla di un “nuovo design per gli esterni". Davanti infatti possiamo notare come il paraurti sia stato ridisegnato, adesso più elaborato, con nuove prese d’aria. Dietro, invece, possiamo osservare la presenza di uno spoiler maggiormente pronunciato e di un nuovo diffusore. L’assetto è stato ovviamente abbassato e la nuova Tesla Model Y Performance adotta cerchi Arachnid 2.0 da 21 pollici.



edili sportivi Performance per la prima fila con supporto per le cosce, riscaldamento e ventilazione e un display per l’infotainment QHD da 16 pollici.

MOTORE

Per quanto riguarda il powertrain, Tesla ufficialmente si limita a parlare di un nuovo “Powertrain performance" ovviamente composto da due motori elettrici che permettono di disporre della trazione integrale. Nuova Tesla Model Y Performance accelera da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi e raggiunge una velocità massima di 250 km/h. L’autonomia secondo il ciclo WLTP raggiunge i 580 km.

Il powertrain Performance, abbinato alle nuove celle della batteria ad alta tensione, offre una maggiore capacità di ricarica e aumenta l’autonomia stimata.

Ovviamente anche l’assetto è stato rivisto e il SUV elettrico può contare su sospensioni adattive e modalità di guida esclusive.

Le sospensioni e gli pneumatici personalizzati interagiscono tra loro per mantenere il veicolo stabile e reattivo a diverse velocità. Personalizzazione di trazione e controllo. È possibile scegliere tra assistenza standard, ridotta o disattivata per fare in modo che il veicolo offra una trazione maggiore o minore in base allo stile di guida e al terreno.

PREZZO

Quanto costa la nuova Tesla Model Y Performance? 61.990 euro.

